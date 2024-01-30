На збитому БПЛА "Орлан-10" виявили трекер для відстежування місця збиття дрону

Окупанти дооснастили безпілотних додатковою системою, яка може працювати в автономному режимі та разом з SIM-картою.

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На російському дроні "Орлан-10" проаналізували бортову електроніку. Було виявлено трекери для виявлення місцеположення. Такі ж самі пристрої були зафіксовані і на інших безпілотниках. Про це повідомляє Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Експерти центру дослідили БПЛА "Орлан-10", на якому виявили трекери для відстежування місцезнаходження обʼєктів. Це свідчить про те, що ворог почав використовувати дрони не тільки для розвідки, але й для відстежування точок збиття чи "приземлення" власних виробів.

Трекер для відстеження місцязнаходження

Трекер має два джерела живлення, одне з яких автономне. Відтак навіть після втрати звʼязку, координат або виведення з ладу основних систем, пристрій буде працювати. До того ж у нього є розʼєм під SIM-карту. Абоненту на номер надсилаються повідомлення із поточними координатами, де летить знаходиться безпілотник в польоту, десь впав чи його збили.

На Defense Express додають, що трекер у випадку з "Орланом-10" є скоріше доповненням до основної навігаційної апаратури, бо оператор БПЛА і так бачить, де знаходиться дрон на пулі керування. В будь-якому випадку трекери є новою загрозою. Наразі питання полягає в тому, наскільки активно РФ оснащує свої дрони новою апаратурою.

Більшість трекерів є товарами подвійного призначення, як і більша частина складових бази електронних компонентів у російському озброєні. Тому електроніка може використовуватись як у військових, так і у цивільних цілях.

При цьому Олександр Рувін наголошує що мікроплати, компоненти та чипи мають не російське походження. Країну-виробника вже встановлено й дані передали в органи досудового розслідування.

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ писали, що у РФ змінили бойову частину на дроні "Шахед" на смертоноснішу.

12 січня стало відомо, як виробник "Орланів" обходить західні санкції.