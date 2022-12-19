Пообіцяв виконати: користувачі Twitter проголосували за відставку Маска з посади гендиректора соцмережі

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск поставив аудиторії питання про те, чи варто йому залишити посаду директора компанії. Він провів опитування серед користувачів, і 57,5% висловилися за.

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Ілон Маск заявив, що піде з посади директора Twitter після голосування, яке він вирішив провести серед користувачів платформи мікроблогів. За словами керівника соцмережі, якщо більшість буде проти його перебування на цій посаді, він піде. Опитування опубліковано на сторінці Маска у Twitter.

"Чи я повинен піти з посади голови Twitter?", — написав Маск у своєму повідомленні, додавши, що ухвалить таке рішення, яке підкажуть йому користувачі.

Після закінчення опитування 57,5% користувачів висловилися за його відставку.

Через 20 хвилин після публікації опитування, Маск написав, що, "як то кажуть, будь обережним зі своїми бажаннями тому, що вони можуть здійснитися".

Він також відповів на деякі коментарі. "Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе підтримувати життя Twitter", — написав він, додавши, що поки що ніхто не хочеться братися за таку роботу.

Поки що складно прогнозувати, чи передасть Маск комусь свою посаду, і коли це станеться.

[ + – ] Пост Снупа Догга

На ці повідомлення відреагував репер Снуп Догг, котрий вирішив провести власне опитування.

"Чи я маю очолити Twitter?" — Запитав він аудиторію.

Наприкінці жовтня 2022 року Маск придбав соцмережу Twitter за 44 млрд доларів, але його нетривале перебування на посаді керівника викликало масу невдоволення.

Нагадаємо, що у Twitter з'явився новий елемент цензури : соцмережа заблокувала акаунти журналістів деяких американських ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що власник Twitter Ілон Маск заявив, що він не має постійного місця проживання.