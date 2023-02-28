Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі, – Bloomberg

Раніше статус найбагатшої людини належав французу Бернар Арно, що володіє компанією з виробництва предметів розкоші LVMH.

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Американський підприємець Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини у світі після 100-відсоткового зростання акцій Tesla порівняно із січнем. Про це пише Bloomberg.

Знову ставши найбагатшою людиною світу, Маск відсунув на друге місце 73-річного французького магната, який володіє виробництвом предметів розкоші LVMH, Бернара Арно.

За даними видання, акції компанії Маска з виробництва електромобілів досягли свого мінімуму 6 січня 2023 року. Загалом за цей рік акції піднялися в ціні на 70 відсотків.

"Акції Tesla зросли на 5,5% до 207,63 долара о 16:00 у Нью-Йорку, збільшивши власний капітал Маска до 187,1 мільярда доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Це перевищує 185,3 мільярда доларів особистого статку Арно", — йдеться у публікації.

На початку 2023 року статки Маска оцінювали в 137 мільярдів доларів. Він став першою людиною в історії, яка коли-небудь втратила 200 мільярдів доларів після різкого падіння акцій Tesla.

Інвестори Tesla турбувалися про те, що підприємець надто багато часу віддає придбаній торік соціальній мережі Twitter. У грудні Маск заявив про намір залишити свою посаду в Twitter, як тільки знайде когось "досить дурного", щоб обійняти цей пост.

На думку аналітика RBC Capital Markets Тома Нараяна, зниження цін Tesla спонукало попит на автомобілі. Він зазначив, що компанія Маска є "плакатом" електромобілів.

"Ми вважаємо, що на продукцію Tesla існує великий попит навіть за умов посилення конкуренції з електромобілями", — сказав Нараян.

Нагадаємо, що 25 лютого Ілон Маск написав у коментарі у Twitter, що вибори президента України 2010 року, можливо, мали сумнівний характер, але Революція Гідності 2014 року без сумнівів є переворотом.

На цю заяву Маска відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, порадивши американському мільярдеру припинити читати російські газети.