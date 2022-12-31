Втратив $200 млрд: Маск став першим мільярдером у світі, який втратив половину статку

Статки мільярдера скоротилися вдвічі після стрімкого падіння акцій Tesla. Лише за останній тиждень акції компанії подешевшали на $85 млрд.

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Статки американського бізнесмена та генерального директора компанії Tesla Inc Ілона Маска різко скоротилися до $137 млрд після того, як акції Tesla впали протягом останніх тижнів. Останнє падіння на 11% зафіксовано у вівторок, 27 грудня. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Видання пише, що в січні статки Маска були в розмірі $200 млрд, а через 10 місяців, 4 листопада 2021 досяг піка в $340 млрд року. Після цього бізнесмен став найбагатшою людиною у світі. Однак у середині грудня цього року французький магнат, який стоїть за лідером з виробництва предметів розкоші LVMH, очолив список найбагатших людей планети за версією Bloomberg.

Оглядачі зазначають, що статок Маска високо злетів під час стрибка цін на активи в пандемію "легких грошей". І якщо в жовтні 2021 року капіталізація Tesla становила близько $1 трлн, то тепер вона впала до $390 млрд. Тільки за останній тиждень акції компанії подешевшали на $85 млрд.

Так Маск став першим у світі мільярдером, який втратив більш ніж половину свого статку, посівши разом з цим друге місце найбагатших людей планети, віддавши першість Бернару Арно.

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Раніше повідомлялося, що Ілон Маск продовжує біднішати після придбання платформи Twitter і падіння акцій компанії Tesla. Акціонери вважають, що зниження капіталізації компанії пов'язане з купівлею Маском сервісу мікроблогів.

Французький бізнесмен генеральний директор люксового конгломерату LVMH 25 грудня купив унікальну нерухомість у центрі Мілана: віллу Casa Degli Atellani, яка раніше належала Леонардо да Вінчі. Представники LVMH не стали розкривати суму угоди та не вказали мети придбання.