Ілон Маск продовжує біднішати після придбання Twitter

Маск стає біднішим буквально щодня.

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Статок Ілона Маска продовжує скорочуватися. Після придбання Twitter зниження вартості акцій Tesla прискорилося. Вони є основним активом мільярдера. Через падіння котирувань його статки зменшилися до 147,7 млрд USD. Обсяг чистого капіталу досяг дворічного мінімуму. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що тиждень тому бізнесмен поступився лідерством у світовому рейтингу найбагатших людей Бернару Арно. За рік американський мільярдер став біднішим на 122,6 млрд USD. Чистий капітал Маска оцінюється агентством у 7,7 млрд USD.

Із даних BBI випливає, що вартість активів, що належать Маску, становить 147,7 млрд USD. Ідеться про найнижчий показник більш як за два роки. Статок Маска складається з цінних паперів Tesla й опціонів. Мільярдеру довелося добряче витратитися, щоб придбати Twitter.

Акціонери Tesla вважають, що основною причиною зниження капіталізації компанії є купівля Маском сервісу мікроблогів. Цього тижня Маск організував соцопитування щодо доцільності свого подальшого перебування на посту Twitter. 17,5 млн користувачів (58% тих, хто проголосував) висловилися за те, щоб він залишив посаду гендиректора. Маск пообіцяв зробити це одразу після того, як знайде наступника.

Він також відповів на деякі коментарі. "Питання не в тому, щоб знайти генерального директора, питання в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе підтримувати життя Twitter", — написав він, додавши, що поки що ніхто не хочеться братися за таку роботу.

Нагадаємо, що у Twitter з'явився новий елемент цензури: соцмережа заблокувала акаунти журналістів деяких американських ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що власник Twitter Ілон Маск заявив, що він не має постійного місця проживання.