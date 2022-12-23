Илон Маск продолжает беднеть после приобретения Twitter

Маск становится беднее буквально каждый день.

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Состояние Илона Маска продолжает сокращаться. После приобретения Twitter, снижение стоимости акций Tesla ускорилось. Они являются основным активом миллиардера. Из-за падения котировок его состояние уменьшилось до 147,7 млрд USD. Объем чистого капитала достиг двухлетнего минимума. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что неделю назад бизнесмен уступил лидерство в мировом рейтинге самых богатых людей Бернару Арно. За год американский миллиардер стал беднее на 122,6 млрд USD. Чистый капитал Маска оценивается агентством в 7,7 млрд USD.

Из данных BBI следует, что стоимость принадлежащих Маску активов составляет 147,7 млрд USD. Речь идет о самом низком показателе более чем за два года. Состояние Маска состоит из ценных бумаг Tesla и опционов. Миллиардеру пришлось изрядно потратиться, чтобы приобрести Twitter.

Акционеры Tesla считают, что основной причиной снижения капитализации компании является покупка Маском сервиса микроблогов. На этой неделе Маск организовал соцопрос по поводу целесообразности своего дальнейшего пребывания на посту Twitter. 17,5 млн пользователей (58% проголосовавших) высказались за то, чтобы он оставил должность гендиректора. Маск пообещал сделать это сразу после того, как найдет преемника.

Он также ответил на некоторые комментарии. "Вопрос не в том, чтобы найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать жизнь Twitter", — написал он, добавив, что пока никто не хочется приниматься за такую работу.

Напомним, что в Twitter появился новый элемент цензуры: соцсеть заблокировала аккаунты журналистов некоторых американских СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что владелец Twitter Илон Маск заявил, что у него нет постоянного места жительства.