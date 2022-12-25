Найбагатша у світі людина, Бернар Арно, купила резиденцію Леонардо да Вінчі в Мілані

Французький бізнесмен і генеральний директор люксового конгломерату LVMH придбав унікальний маєток із власним виноградником.

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Бернар Арно, який минулого тижня став найбагатшою людиною у світі, випередивши Ілона Маска та Джеффа Безоса, відзначив це, купивши унікальну нерухомість у центрі Мілана: віллу Casa Degli Atellani, яка раніше належала Леонардо да Вінчі. Про це пише Artribune.

Бернар Арно — французький бізнесмен, голова правління та генеральний директор групи компаній LVMH.

Арно купив Casa Degli Atellani у нащадків сімей Конті та Порталуппі. Представники LVMH не стали розкривати суму угоди та мету придбання.

Резиденцію Casa Degli Atellani було збудовано близько 1490 року. Герцог Міланський, Людовіко чи Моро подарував її Леонардо Да Вінчі в 1498 році, щоб він міг творити в комфортних умовах.

Тоді Леонардо саме писав знамениту "Таємну вечерю" в сусідній церкві.

З того часу Casa Degli Atellani змінила багато власників. У 1919 році її придбав сенатор та підприємець Етторе Конті. Він доручив своєму зятю, знаменитому архітектору П'єро Порталуппі відновити унікальний маєток. 2014 року його відкрили для туристів.

Цікаво, але в маєтку знаходиться виноградник Леонардо. Нині це єдиний існуючий виноробний маєток у центрі Мілана.

Бернар Арно відомий як колекціонер творів мистецтва та творець фонду Louis Vuitton Foundation, відкритого у 2014 році. На відновлення собору Нотр-Дам у 2019 році він зробив пожертву у розмірі 200 мільйонів євро від імені своєї групи.

Раніше Арно придбав у Мілані історичну кондитерську Cova.

Раніше Фокус докладно розповідав про найбагатшу родину Європи, яка володіє найдорожчими брендами та будинками моди. Так, старший син Арно — Антуан, одружений із відомою російською моделлю Наталі Водяновою.