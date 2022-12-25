Самый богатый в мире человек, Бернар Арно, купил резиденцию Леонардо да Винчи в Милане

Французский бизнесмен и генеральный директор люксового конгломерата LVMH приобрел уникальное имение с собственным виноградником.

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Бернар Арно, который на прошлой неделе стал самым богатым человеком в мире, опередив Илона Маска и Джеффа Безоса, отметил это, купив уникальную недвижимость в центре Милана: виллу Casa Degli Atellani, которая ранее принадлежала Леонардо да Винчи. Об этом пишет Artribune.

Бернар Арно — французский бизнесмен, председатель правления и генеральный директор группы компаний LVMH.

Арно купил Casa Degli Atellani у потомков семей Конти и Порталуппи. Представители LVMH не стали раскрывать сумму сделки и цель приобретения.

Резиденция Casa Degli Atellani была построена около 1490 года. Герцог Миланский, Людовико иль Моро подарил ее Леонардо Да Винчи в 1498 году, чтобы он мог творить в комфортных условиях.

Тогда Леонардо как раз писал знаменитую "Тайную вечерю" в соседней церкви.

С того времени Casa Degli Atellani сменила множество владельцев. В 1919 году ее приобрел сенатор и предприниматель Этторе Конти. Он поручил своему зятю, знаменитому архитектору Пьеро Порталуппи восстановить уникальное имение. В 2014 году его открыли для туристов.

Примечательно, но в имении находится виноградник Леонардо. Сейчас это единственное существующее винодельческое поместье в центре Милана.

Бернар Арно известен, как коллекционер произведений искусства и создатель фонда Louis Vuitton Foundation, открытого в 2014 году. На восстановление собора Нотр-Дам в 2019 году он сделал пожертвование в размере 200 миллионов евро от имени своей группы.

Ранее Арно приобрел в Милане историческую кондитерскую Cova.

Ранее Фокус подробно рассказывал о самой богатой семье Европы, которая владеет самыми дорогими брендами и домами моды. Так, старший сын Арно — Антуан, женат на известной российской модели Наталье Водяновой.