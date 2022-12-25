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Самый богатый в мире человек, Бернар Арно, купил резиденцию Леонардо да Винчи в Милане

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Фото: Getty Images | Бернар Арно со своей семьей

Французский бизнесмен и генеральный директор люксового конгломерата LVMH приобрел уникальное имение с собственным виноградником.

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Бернар Арно, который на прошлой неделе стал самым богатым человеком в мире, опередив Илона Маска и Джеффа Безоса, отметил это, купив уникальную недвижимость в центре Милана: виллу Casa Degli Atellani, которая ранее принадлежала Леонардо да Винчи. Об этом пишет Artribune.

Бернар Арно — французский бизнесмен, председатель правления и генеральный директор группы компаний LVMH.

Арно купил Casa Degli Atellani у потомков семей Конти и Порталуппи. Представители LVMH не стали раскрывать сумму сделки и цель приобретения.

Резиденция Casa Degli Atellani была построена около 1490 года. Герцог Миланский, Людовико иль Моро подарил ее Леонардо Да Винчи в 1498 году, чтобы он мог творить в комфортных условиях.

вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира Fullscreen
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира
вилла леонардо да винчи, бернар арно, самый богатый, самый богатый человек мира

Тогда Леонардо как раз писал знаменитую "Тайную вечерю" в соседней церкви.

С того времени Casa Degli Atellani сменила множество владельцев. В 1919 году ее приобрел сенатор и предприниматель Этторе Конти. Он поручил своему зятю, знаменитому архитектору Пьеро Порталуппи восстановить уникальное имение. В 2014 году его открыли для туристов.

Примечательно, но в имении находится виноградник Леонардо. Сейчас это единственное существующее винодельческое поместье в центре Милана.

Бернар Арно известен, как коллекционер произведений искусства и создатель фонда Louis Vuitton Foundation, открытого в 2014 году. На восстановление собора Нотр-Дам в 2019 году он сделал пожертвование в размере 200 миллионов евро от имени своей группы.

Ранее Арно приобрел в Милане историческую кондитерскую Cova.

Ранее Фокус подробно рассказывал о самой богатой семье Европы, которая владеет самыми дорогими брендами и домами моды. Так, старший сын Арно — Антуан, женат на известной российской модели Наталье Водяновой.