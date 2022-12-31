Лишился $200 млрд: Маск стал первым миллиардером в мире, потерявшим половину состояния

Состояние миллиардера сократилось вдвое после стремительного падения акций Tesla. Только за последнюю неделю акции компании подешевели на $85 млрд.

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Состояние американского бизнесмена и генерального директора компании Tesla Inc Илона Маска резко сократилось до $137 млрд после того, как акции Tesla упали в течение последних недель. Последнее падение на 11% было зафиксировано во вторник, 27 декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание пишет, что в январе состояние Маска было в размере $200 млрд, а спустя 10 месяцев, 4 ноября 2021 года достигло пика в $340 млрд года. После этого бизнесмен стал самым богатым человеком в мире. Однако в середине декабря этого года французский магнат стоящий за лидером по производству предметов роскоши LVMH возглавил список самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Обозреватели отмечают, что состояние Маска высоко взлетело во время скачка цен на активы в пандемию "легких денег". И если в октябре 2021 капитализация Tesla составляла порядка $1 трлн, то теперь она упала до $390 млрд. Только за последнюю неделю акции компании подешевели на $85 млрд.

Таким образом Маск стал первым в мире миллиардером который лишился более половины своего состояния, заняв при этом второе место самых богатых людей планеты упустив первенство Бернару Арно.

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Ранее сообщалось, что Илон Маск продолжает беднеть после приобретения платформы Twitter и падения акций компании Tesla. Акционеры считают, что снижение капитализации компании связана с покупкой Маском сервиса микроблогов.

Французский бизнесмен генеральный директор люксового конгломерата LVMH 25 декабря купил уникальную недвижимость в центре Милана: виллу Casa Degli Atellani, которая ранее принадлежала Леонардо да Винчи. Представители LVMH не стали раскрывать сумму сделки и не указали цели приобретения.