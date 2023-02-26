"Перестаньте читати росЗМІ": у Зеленського відповіли Маску щодо "держперевороту" в Україні

В Україні завжди були вільні люди, тому держпереворотів ніколи не було, вважають в Офісі президента.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів американському бізнесмену Ілону Маску, який вважає, що в Україні у 2014 році відбувся державний переворот. Відповідь засновнику SpaceX він написав у своєму твітері.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це — база Свободи, Ілоне Маску. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", — написав Подоляк.

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову розлютив українців повторенням наративів російської пропаганди. Він назвав Революцію Гідності "переворотом", написавши про це у своєму твітері 25 лютого.

"Ці вибори (вибори президента України в 2010 році – ред.), можливо, були сумнівними, але немає ніяких сумнівів в тому, що переворот дійсно був", — написав Маск.

Засновник і власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск порадував своїх підписників веселими знімками свого пса на прізвисько Флокі. Він посадив його в крісло керівника соцмережі. У серії твітів Маск висловив своє захоплення новим генеральним директором.

5 лютого Twitter опублікували пост про те, що втрати ЗСУ на сьогодні нібито становлять 157 тисяч людей. На цю публікацію словами "трагічна втрата життів" відреагував Ілон Маск.