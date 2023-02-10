ЗМІ проаналізували публікацію про 150 000 втрат ЗСУ, на яку відреагував Ілон Маск

Автори твіту посилалися на публікацію турецького сайту Hürseda Haber, де стверджувалося, що дані про втрати України у війні з Росією зібрала ізраїльська розвідка "Моссад". Водночас інформацію було викладено без будь-якого додаткового контексту чи посилань на джерела.

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5 лютого один із російських акаунтів у Twitter опублікував пост про те, що втрати української армії на сьогодні нібито становлять 157 тисяч людей. Цю публікацію словами "трагічна втрата життів" прокоментував Ілон Маск, але журналісти Newsweek провели фактчекінг і дійшли висновку, що це вкрай сумнівні дані.

У пості з посиланням на неназвану "турецьку газету" стверджувалося, що, окрім 157 тисяч українських солдатів, з початку масштабного російського вторгнення загинули ще 234 натовські інструктори та 2458 військовослужбовців Альянсу.

У твіті, який прочитали понад 12 млн користувачів, і, серед іншого, прокоментував власник мережі мікроблогів, також стверджувалося, що заяву пані президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про "100 тисяч загиблих українських військових" видалили.

Варто зазначити сумнівність цієї інформації. Автори твіту посилалися на публікацію на турецькому сайті Hürseda Haber, який стверджував, що ці дані зібрала ізраїльська розвідка "Моссад". Водночас інформація була викладена без будь-якого додаткового контексту або посилань на джерела.

На жодному іншому ресурсі ці дані не публікували, а те, що "Моссад" ділиться відомостями із сайтом, про який згадав російський Twitter-акаунт, дуже і дуже малоймовірно.

[ + – ] Українська артилерія

Будь-які повідомлення про загиблих українців та росіян через свою природу будуть спірними, навіть якщо це дані відомих аналітиків чи джерел у розвідці, через відсутність перевіреної інформації на поточному етапі війни.

Те, що один ресурс наводить дані звіту, причому без прямого посилання на нього, те, що жодні інші перевірені джерела про це не пишуть, вже має викликати підозру.

На сумнівність походження цих даних вказує і звірення зі звітами розвідок.

У січні 2023 року голова норвезької розвідслужби Ерік Крістофферсен в інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2 повідомив, що близько 100 тисяч українських солдатів загинули або були поранені. Втрати Росії в Україні на сьогодні він оцінив у 180 тисяч.

The Washington Post наводить слова голови Об'єднаного комітету начальників штабів США про те, що втрати ЗСУ на сьогодні становлять близько 100 тисяч.

[ + – ] Українська артилерія

Даних, про які нібито повідомляв сайт Hürseda Haber, ніде більше нема. У статті також згадувалося про загиблих 18480 російських солдатів. Але ці цифри неточні навіть з урахуванням складнощів, пов'язаних із підрахунком втрат під час війни.

У липні 2022 року голова британської розвідслужби МІ-6 Річард Мур зазначав, що "15 000 тисяч росіян втратили своє життя, і це, мабуть, за найбільш консервативними оцінками".

Такі дані підтвердив голова ЦРУ Річард Бернс.

У листопаді 2022 року генерал Міллі заявив, що загинули 100 тисяч російських військовослужбовців, а в січні 2023-го The New York Times писало вже про 200 тисяч росіян — убитих чи поранених в Україні.

Генерал Ерік Крістофферсен оцінив втрати України у війні з Росією у 180 тисяч убитими чи пораненими, уточнивши, що "ніхто зараз не може надати точних даних, вони можуть бути меншими або навіть більшими".

У будь-якому випадку навіть за скромними підрахунками втрати РФ набагато перевищують дані, опубліковані в статті Hürseda Haber.

Відомості про солдатів НАТО із США та Великобританії також не є точними.

У звіті про втрати Міноборони США говориться, що жодного американського солдата не було вбито в Україні, у свою чергу, британське Міноборони прямо відповіло на російський твіт.

[ + – ] Відповідь Міноборони Великобританії на повідомлення про втрати у війні в Україні

"Це неточний звіт. Жоден солдат збройних сил Сполученого Королівства не був убитий в Україні. Британські інструктори, які в межах програми Op Orbital навчали українців, поїхали у лютому 2022 року. Підготовка українських новобранців зараз проводиться у Великій Британії", — йшлося у пості.

Твердження про те, що Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про 100 тисяч загиблих, також вводять в оману, пояснив прессекретар Єврокомісії, за його словами, фон дер Ляєн обмовилася.

"Дякую тим, хто вказав на неточність даних у попередній версії цього відео", — сказала представниця пресслужби Дана Спінант. За її словами, використовувалися оцінки зовнішніх джерел того, скільки вбито російських солдатів в Україні, і це мало показати російську жорстокість.

Треба сказати, що підрахунок кількості загиблих військовослужбовців під час активних зіткнень — наука дуже неточна.

Уряд України повідомляє набагато менші дані про втрати ЗСУ, якщо порівняти з інформацією міжнародних розвідувальних співтовариств.

Kyiv Post у грудні повідомляв, що, за даними радника голови ОП Михайла Подоляка, втрати української армії в Україні обчислюються "в межах 10-13 тисяч людей".

[ + – ] Президент РФ Володимир Путін

Втрати Росії в Україні офіційно оцінюються у 5937 солдатів з початку масштабної війни. Про це у вересні заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Росія не підтверджує дані, що публікуються будь-де за межами РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП назвали цифру незворотних втрат РФ в Україні: близько 200 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, ЗС РФ приховують свої втрати та спалюють трупи солдатів у Запорізькій області.