"Перестаньте читать росСМИ": у Зеленского ответили Маску по поводу "госпереворота" в Украине

В Украине всегда были свободные люди, потому госпереворотов никогда не было, считают в Офисе президента.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил американскому бизнесмену Илону Маску, считающему, что в Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Ответ основателю SpaceX он написал в своем твиттере.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Заключенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это — база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", — написал Подоляк.

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова разозлил украинцев повторением нарративов российской пропаганды. Он назвал Революцию Достоинства "переворотом", написав об этом в своем твиттере 25 февраля.

"Эти выборы (выборы президента Украины в 2010 году – ред.), возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал Маск.

Основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск порадовал своих подписчиков веселыми снимками своего пса по кличке Флоки. Он усадил его в кресло руководителя соцсети. В серии твитов Маск выразил свое восхищение новым генеральным директором.

5 февраля Twitter опубликовали пост о том, что потери ВСУ на сегодняшний день якобы составляют 157 тысяч человек. На эту публикацию словами "трагическая потеря жизней" отреагировал Илон Маск.