Twitter перестав захищати користувачів від російської пропаганди, – ВВС

За інформацією видання, Ілон Маск звільнив кілька тисяч співробітників, після чого в компанії практично не залишилося фахівців, які займалися модерацією контенту в соцмережі.

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Соціальна мережа Twitter практично перестала боротися з дезінформацією у мережі, зокрема проплаченою російською пропагандою, і суттєво знизила контроль за якістю контенту, після того, як компанію придбав мільярдер Ілон Маск, про це вчора, 6 березня, повідомило BBC із посиланням на джерела у Twitter.

Як пише видання, під керівництвом Маска Twitter звільнив кілька тисяч співробітників, після чого в компанії практично не залишилося фахівців, які займалися модерацією контенту в соцмережі. Чинні та колишні співробітники компанії розповіли, що за останні місяці в соцмережі помітно зросла кількість публікацій з агресивною риторикою, розпалюванням ненависті, пропагандою сексуальних злочинів, а також побільшало політичної пропаганди й інформаційних маніпуляцій.

"З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами — так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю", — розповів колишній співробітник Twitter.

Також, за даними видання, з компанії звільнили членів команди, яка створювала засоби безпеки.

До речі, американський підприємець Ілон Маск повернув собі статус найбагатшої людини у світі після 100-відсоткового зростання акцій Tesla порівняно із січнем.

Нагадаємо, американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову розлютив українців повторенням наративів російської пропаганди. Він назвав Революцію Гідності "переворотом", написавши про це у своєму твітері 25 лютого.

"Ці вибори (вибори президента України у 2010 році — ред.), можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був", — написав Маск.

5 лютого Twitter опублікували твіт про те, що втрати ЗСУ на сьогодні нібито становлять 157 тисяч осіб. На цю публікацію словами "трагічна втрата життів" відреагував Ілон Маск.

Нагадуємо, що в січні цього року Ілон Маск застеріг США від допомоги ЗСУ у завданні ударів по Криму. На думку мільярдера, ескалація конфлікту може зашкодити Україні й усьому світу.

Крім того, мільярдер назвав "переворотом" Революцію Гідності 2014 року.