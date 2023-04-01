Илон Маск запустил производство пива под именем Tesla (фото)

Напиток под названием GigaBier Tesla будет разливаться в бутылки объемом 0,33 с футуристическим дизайном, напоминающим электропикап Cybertruck и продаваться в наборе по три штуки. Цена набора — 89 евро.

Related video

Илон Маск решился на производство пива под именем компании Tesla в футуристическом дизайне. Об этом 31 марта, пишет Gadget Tendency.

Напиток под названием GigaBier будет разливаться в бутылки объемом 0,33 с футуристическим дизайном, напоминающим электропикап Cybertruck и продаваться в наборе по три штуки. Цена набора — 89 евро.

GigaBier Tesla будет разливаться в бутылки объемом 0,33 с футуристическим дизайном Фото: Tesla Motors

Кстати, пиво было сварено в Берлине, в составе напитка лишь вода, ячмень и хмель со вкусовыми добавками.

"Бутылка Tesla GigaBier повторяет форму Cybertruck, отдавая дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения Reinheitsgebot", — заявили в Tesla.

К слову, сегодня, 31 марта стало известно, что 35 электрических грузовиков Tesla Semi, поступивших в продажу всего несколько месяцев назад были отозваны компанией из-за проблем со стояночным тормозом.

27 марта появилась информация, что за время руководства Илона Маска Twitter, компания потеряла более чем половину своей стоимости.