Співробітники Tesla підглядають за своїми клієнтами через камери в електромобілях

Співробітники Tesla часто переглядають записи з камер клієнтських автомобілів, щоб розвіяти нудьгу в офісі. Серед деяких роликів трапляються записи з жахливими ДТП, а також деякі "пікантні" моменти.

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Колишні співробітники Tesla поділилися скандальними подробицями роботи в компанії, серед яких стеження за клієнтами. Про це розповіли на сайті Reuters.

Відразу кілька колишніх співробітників Tesla заявили, що неодноразово ділилися між собою відео з реєстраторів електромобілів своїх клієнтів. Це могли бути не тільки записи з ДТП, а й "пікантні" моменти.

Експрацівники зазначили, що так вони позбавлялися нудьги під час роботи в офісі. Часто під час перерв між роботою вони обговорювали записи з камер.

У автомобілях Tesla встановлено безліч камер, які можна знайти не лише зовні, а й усередині. Вони покликані захистити водія та його пасажирів, але також це значно знижує приватність.

Робота деяких співробітників Tesla полягає у перегляді записів з камер в електромобілях. Так вони допомагають штучному інтелекту краще ідентифікувати певні об'єкти.

За словами одного з колишніх співробітників, на одному із записів була моторошна ДТП за участю дитини. Цей ролик миттєво став вірусним в офісі.

Також співробітники активно обговорювали відео, на якому оголений чоловік підійшов до електромобіля. Цей ролик став локальним мемом.

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"Це було порушенням конфіденційності. Я ніколи не куплю собі Tesla, побачивши, як вони поводяться з деякими зі своїх клієнтів", — сказав один з колишніх співробітників Tesla.

Раніше Фокус писав, що Tesla відкликає 35 проданих електровантажівок Semi через проблеми з гальмами.