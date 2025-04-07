Новый седан Audi A6 2025 показали до презентации (фото)

Опубликованы первые фото седана Audi A6 нового поколения. Презентация модели состоится через неделю.

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Как известно, новый Audi A6 шестой генерации дебютировал в кузове универсал (Avant), однако седан останется в его линейке. На тизерах видно, что четырехдверная модель получит узкие разделенные фонари.

Седан получит узкие разделенные фонари Фото: Audi

В анфас седан Audi A6 не будет отличаться от универсала. Дизайн авто станет более элегантным — на смену граням придут более плавные линии.

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Салон Audi A6 в кузове седан не показали, однако его компоновка не претерпит изменений и будет такой же, как у Avant. Это значит, что на передней панели может быть установлено до трех экранов. Среди опций появятся четырехзонный климат-контроль и ChatGPT.

На передней панели может быть установлено до трех дисплеев Фото: Audi

Ожидается, что седан Audi A6 2025 получит со старта те же двигатели, что и универсал. Это значит, что его предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.), а также с 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. Будут доступны версии с передним и полным приводом.

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