Мінус мільйони для Голлівуду: Китай хоче заборонити американські фільми

Очікується, що заборона на прокат у Китаї таких дорогих блокбастерів, як "Світ Юрського періоду: Відродження" і "Місія нездійсненна" коштуватиме півмільярда доларів.

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Про це пише Daily Mail.

Торгова війна президента США Дональда Трампа торкнеться кіновиробництва в США. Китай планує заборонити голлівудські фільми, заявивши, що ніколи не змириться з "шантажем" Сполучених Штатів після ескалації погроз президента Дональда Трампа запровадити додаткові мита щодо Пекіна.

Минулого року американські фільми зібрали в Китаї 585 мільйонів доларів, що становить близько 3,5 відсотка від касових зборів Китаю в розмірі 17,71 мільярда доларів і є однією з найбільших часток серед іноземних фільмів.

Трейлер фільму "Світ Юрського періоду 2"

Заборона на американські фільми може призвести до того, що такі майбутні релізи, як "Світ Юрського періоду 2", "Розплата 2" і сиквел картини "Місія нездійсненна", втратять сотні мільйонів доларів на китайському ринку.

Президент США Трамп учора заявив, що запровадить додаткові 50-відсоткові мита для Китаю, якщо Пекін не скасує свої відповідні мита для США, які Китай одразу ж назвав "шантажем" і розробив плани із заборони певних видів імпорту зі США у відповідь.

"Погрози США були помилкою на помилці, яка вкотре продемонструвала шантажистську природу США", — йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю, опублікованій сьогодні вранці. Міністерство закликало США належним чином врегулювати розбіжності з Китаєм за допомогою діалогу на основі взаємної поваги і на рівних умовах.

"У тарифних війнах немає переможців, а протекціонізм не має виходу. Китайці не створюють проблем, але й не бояться їх. Тиск, погрози і шантаж — неправильний спосіб мати справу з Китаєм", — заявив представник МЗС Лінь Цзянь.

Якщо Трамп дотримуватиметься свого плану щодо введення додаткових 50-відсоткових мит на товари з Китаю, якщо тільки Китай не скасує відповідні мита на товари зі США, то до середи загальний розмір нових мит США на китайські товари може зрости до 104 відсотків.

Китайські мита були введені у відповідь на 34-відсоткові "відповідні" мита, оголошені Трампом, на додаток до 20-відсоткових тарифів, запроваджених раніше цього року, внаслідок чого середній тариф США на китайські товари зріс до 76 відсотків.

"Якщо тарифи зростатимуть і зростатимуть, це перетвориться на битву волі та принципів, а не економіки. Оскільки Китай уже стикається зі ставкою тарифу, що перевищує 60 відсотків, не має значення, чи зросте вона на 50 відсотків, чи на 500 відсотків", — вважає Сюй Тяньчень, старший економіст по Китаю в Economist Intelligence Unit.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що від торгової війни Дональда Трампа постраждає також виробництво літаків-невидимок нового покоління в США. У них використовуються рідкоземельні матеріали, які поставляються з Китаю.