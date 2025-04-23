Українцям доступний доволі обмежений арсенал для здійснення інвестицій, проте зараз є інструменти, що дозволяють громадянам отримувати непогану дохідність. Як і куди вкласти кошти, на який період краще відкрити депозит, чи варто купувати золоті зливки та іноземну валюту, дослідив Фокус.

Related video

Валютні коливання через загострення політичних реалій та торгову війну США з Китаєм та іншими країнами посилюються. Це впливає і на український валютний ринок, де останніми тижнями впевнено укріплення позицій демонструє євровалюта. 23 квітня офіційний курс євро – 47,71 грн за долар, і експерти кажуть, що найближчим часом євро буде цікавішою для інвесторів, аніж долар США. Що відбувається з валютами, які варіанти інвестування для гривні вигідні сьогодні та чи варто вкладатись у золото і криптоактиви?

Депозитам – зростання: як і чому змінюються ставки за вкладами

Інфляція в Україні зростає – в березні сягнула 14,6% (рік до року). На цьому фоні НБУ залишив у квітні незмінною облікову ставку – 15,5%. На думку фахівців Нацбанку, це сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

Тим часом, ставки за строковими вкладами фізичних осіб зростають – так банки реагують на інфляційний тиск і політику НБУ щодо збереження рівня облікової ставки. Вже наприкінці березня банки підтягнули ставки за річними та піврічними вкладами на 0,5-1 в.п. Зараз очікується нова хвиля підвищення ставок. "Прогнози свідчать про можливе подальше зростання ставок за умови збереження інфляційного тиску та адаптації банків до нових ринкових умов", — зауважив Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.

З огляду на інфляцію багато депозитних пропозицій не принесуть інвесторам реального доходу, кажуть фахівці Фото: Getty Images

Загалом у банках кажуть, що найбільшою популярністю користуються вклади у гривні на термін 3-6 місяців. "Частка строкових депозитів у загальному обсязі коштів населення складає 34-35% по банківській системі. Найчастіше клієнтів-фізосіб цікавлять вклади на 3 місяці, менший пріоритет у вкладів на 6 міс і на більш довгий термін", — зазначив Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку.

Максимальні ставки банки часто пропонують за гривневими вкладами на термін 3-5 місяців, тому зберігається найвища зацікавленість у таких депозитах. "Зазвичай фізичні особи обирають строкові депозити з фіксованою процентною ставкою, що забезпечують надійний і гарантований дохід. Здебільшого, це вклади в національній валюті терміном до 6 місяців, де банки пропонують максимальні ставки. Валютні депозити менш популярні, проте для вкладників, які мають заощадження в іноземній валюті, вони цікаві, особливо в умовах коливань національної валюти", — зазначив Супрунович.

Важливо

Нові суми військового збору в Україні: чи зростуть відрахування з депозитів

Проте не завжди рівень ставок в банках покриває інфляцію: якщо поглянути на умови банків, то у великих державних банках за річним вкладом ставка 13%, а в банках з іноземним капіталом – взагалі менше 7% річних. Тобто ставки за депозитами у великих банках відстають від темпів інфляції. А з урахуванням податку на доходи від депозиту (23% від суми доходів відраховується – це 18% ПДФО та 5% військовий збір) говорити про надприбутки від вкладів не доводиться.

Оподаткування вкладів зменшує дохід вкладника на 23% Фото: Getty Images

"Покриття офіційної інфляції, яка наблизилась до 15%, та відставання депозитних ставок від фактичного темпу підвищення споживчих цін і вартості життя, які оцінюються в 17–20%, взагалі важко називати "привабливими умовами", а тим паче "інструментом отримання пасивного доходу в гривні". Необхідність сплати податків з таких доходів ставить депозити в завідомо програшне положення навіть стосовно ОВДП у разі майже співставних номінальних ставок дохідності. Дохідність валютних депозитів залишається символічною і не здатна покрити ризиків зв’язування ліквідності", — розповіли Фокусу аналітики КИТ Group.

Альтернативою депозитам експерти називають державні облігації (ОВДП). Ставки за військовими облігаціями виглядають приємніше за депозитні, проте і термін погашення паперів – довше. Наприклад, 22 квітня Мінфін провів аукціон з розміщення ОВДП, де ставка за паперами на 427 днів зі ставкою 16,35%, на 630 днів зі ставкою 17,1% та з погашенням через 1085 днів – зі ставкою 17,8%. Проте експерти не схильні рекомендувати вкладати кошти у такі довгострокові інструменти. Натомість кажуть про доцільність купівлі ОВДП з меншим терміном погашення – до 6 місяців.

Більш цікавою, ніж депозити, може бути інвестиція у купівлю ОВДП Фото: pixabay.com

Як пояснили Фокусу аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів ринку обміну валют в Україні, сьогодні можна розглядати короткострокові вкладення в гривневі інструменти терміном не більш як 1–4 місяці. Це стосується зокрема і державних облігацій. "Щодо ОВДП буде логічною тактикою придбати папери для "тимчасового паркування" вільних коштів без валютних і курсових ризиків. Дохідність ОВДП зараз здатна щонайменше покрити інфляцію. Більш довгострокові гривневі вкладення, нашу думку, ризикові з огляду на ймовірне прискорення інфляції та можливий курсовий зсув у другому півріччі, ймовірно, восени", — вважають аналітики компанії.

Валюта у портфелі інвесторів: чи купувати долари або краще звернути увагу на євро

У квітні на валютному ринку євровалюті вдалось суттєво покращити свої позиції, зокрема завдяки чиннику "мит Трампа". Експерти кажуть: тепер євровалюта знаходиться у кращій ситуації, ніж американський долар. Адже розпочата президентом США Дональдом Трампом торгова війна з Китаєм та іншими країнами впливає на те, що у всьому світі інвестори вирішують вийти з доларових інвестицій, поки не вщухне "тарифна буря".

Важливо

Трамп проти Китаю: чому США почали торгову війну з КНР та як це вбиває глобальну економіку

В Україні також зараз євро укріплюється. "На євро в Україні впливають міжнародні котирування євро проти долара, де зараз спостерігається дуже висока волатильність та глобальні рухи основних валют світу через тарифні війни Трампа з усім світом та Китаєм зокрема", — зауважив у коментарі Фокусу дилер департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Антон Курінний.

Долар все ще залишається головною валютою у світі, і експерти не радять відмовлятись від інвестицій в американську валюту Фото: unsplash.com

Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, також зазначає, що головна причина посилення позицій євро — це нова торговельна політика США, яка створює передумови для глобальних викликів долар. Саме тому для накопичень експерти радять обирати кілька іноземних валют. Поки що немає причин відмовлятися від долару, але звернути увагу на євро, швейцарські франки та британський фунт стерлінгів інвесторам варто.

Важливо

Долар втрачає, євро набирає обертів. Що з валютою у квітні та як може змінитись курс гривні

На думку аналітиків КИТ Group, в умовах глобальної політичної невизначеності та структурного ослаблення долара оптимальною стратегією залишається мультивалютний портфель. "Ми бачимо тренд на зростання попиту на євро — не лише в Україні, а й у глобальному вимірі. На практиці це означає можливість використовувати долар як валюту ліквідності або хеджу, а євро – для тривалих накопичень", — пояснюють аналітики компанії.

Євровалюта покращує свої позиції завдяки втратам долара на тлі торгової війни, розпочатої Трампом Фото: Pixabay

Також фінансисти вважають, що криптовалюти теж можуть бути у портфелях інвесторів, а увагу слід звернути увагу стейблкоїни, прив’язані до надійних активів, насамперед USDC. "Щодо класичної крипти(ВТС, ETH тощо) та похідних активів на їхній основі — це вже більше інвестиційні інструменти. Їхній вибір — питання смаку конкретного інвестора, його апетиту до ризику та готовності до волатильності. Але пам’ятайте головне: будь-який криптоактив — стейблкоїни чи класична крипта — не заміна звичним фіатним валютам, а додатковий рівень валютної диверсифікації та підтримки ліквідності свого портфеля заощаджень", — прокоментували аналітики КИТ Group.

Золотий запас: як золото реагує на політичні ризики і чи купувати зливки у банках

На тлі високих геополітичних і економічних ризиків золото все частіше цікавить інвесторів, а ціна на метал вже оновила історичний максимум – 21 квітня перевищила 3400 доларів за унцію. Як йдеться у статті Bloomberg, торговий конфлікт, розпочатий президентом США Дональдом Трампом, вивів з рівноваги ринки, викликавши стрімкий перетік учасників ринку в активи-притулки. Серед таких активів традиційно і золото. Аналітики Goldman Sachs нещодавно підвищили прогноз щодо вартості золота: там кажуть, що до кінця 2025 року ціна на метал зросте до $3700 за унцію, а до середини 2026 року – до 4000 дол за унцію.

Золото у всі часи вважається активом, що має низькі ризики та рятує інвесторів від втрат Фото: НБУ

В Україні можна придбати золоті зливки у банках, найліквіднішими є зливки вагою 100 грамів. Проте чи вдасться заробити на золотих інвестиціях, питання доволі непросте. Адже у банках курс продажу й курс купівлі золота має дуже широкий спред. До того ж, зараз, коли золото вийшло на свій ціновий пік, скоріше, є сенс виходити з інвестицій тим, хто купував зливки у 2022-2024 роках.

Важливо

Золота лихоманка Трампа: що з цінами на банківські метали і чи варто купувати зливки

"Інвестиції в золото — це насамперед інструмент збереження, а не приросту капіталу. Його перевага — захист від інфляції та валютних коливань у довгостроковому горизонті(від п’яти років і більше). Серед недоліків, якщо говорити про фізичне золото, це складність швидкого закриття позиції та виходу в кеш, витрати на зберігання, нерозумно широкий спредміж купівлею та продажем. Формування "золотого запасу" у власному портфелі заощаджень доречне лише після формування резервів у класичних валютах. Мінімальна логічна сума для входу — від $3–5 тис. в еквіваленті з горизонтом від 5 років", — зазначили аналітики КИТ Group.