Суд во Франции огласил приговор по делу Марин Ле Пен, которая является лидером ультраправых политических сил, депутатом Национального собрания и Европейского парламента. Политик вместе с восемью сообщниками признали виновной в растрате 3 млн евро. Наказание еще не озвучили, но возможно тюремное заключение на 10 лет. Кроме того, речь идет о "политической смерти", то есть невозможности баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году.

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О приговоре по делу Марин Ле Пен написало агентство Associated Press.

Агентство сообщило, что приговор по делу Ле Пен появился в понедельник 31 марта. Судья признал виновной политика, а также еще восьмерых депутатов Европейского парламента. Дело касалось 3 млн евро (3,25 млн долл.), которые должны были быть потрачены на оплату труда помощников, но вместо этого пошли на деятельность политической партии во Франции. В решении суда указано, что политик с 2004 по 2016 годы "создала систему по выкачиванию денег в ЕС". Среди прочего, фигурировало содержание охранника, который занимался не деятельностью Европарламента, а оберегал отца Марин Ле Пен и ее личного помощника, рассказали журналисты.

Прокуратура требовала наказания в виде заключения на два года и пятилетнего запрета на политическую деятельность, говорится в статье AFP. При этом журналисты отметили, что максимальное наказание за подобные обвинения — до 10 лет тюрьмы: точное наказание судья объявит позже.

Между тем AFP привело комментарий Марин Ле Пен. По ее словам, суд — это "политическое преследование", которое якобы лишает часть французов возможности защитить их интересы.

"Приговор может привести к моей политической смерти. Есть 11 миллионов людей, проголосовавших за движение, которое я представляю", — привело слова политика издание DW.

Около 13 час. 31 марта The Guardian сообщило, что судья запретил Ле Пен заниматься политической деятельностью: длительность запрета объявят позже.

Дело Марин Ле Пен — детали

Отметим, 30 сентября Фокус писал о деле Марин Ле Пен, которое касалось злоупотребления деньгами ЕС. Согласно данным Bloomberg, в деле фигурировали минимум четыре человека, которым платили зарплату деньгами Европарламента. Трудоустройство этих людей назвали фиктивным, поскольку они работали не на структуру ЕС, а лично на Ле Пен и партию "Национальное объединение". Издание назвало должности этих лиц: охранник, секретарь, графический дизайнер и руководитель аппарата.

В сентябре 2024 года во Франции состоялись парламентерские выборы, на которых некоторое время лидировала политическая сила Марин Ле Пен "Национальное объединение". Выборы проходили в три тура, и в первом победили партия, представляющая ультраправые взгляды. Именно тогда появился комментарий представителя президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что в Кремле пристально следят за событиями во Франции. При этом в 2023 году французский политик озвучила нарратив Путина о Крыме: по ее словам, полуостров был якобы "подарен Украине".

Напоминаем, в январе 2025 года умер Жан-Мари Ле Пен: Фокус рассказал, что известно о политическом деятеле, отце Марин Ле Пен.