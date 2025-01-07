Пять раз баллотировался в президенты Франции: умер основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен

В 2015 году Жан-Мари Ле Пена исключили из ультраправого "Национального фронта", а в 2018-м партия сменила название на "Национальное объединение".

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Во вторник, 7 января, во Франции в возрасте 96 лет скончался основатель ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен. О его смерти сообщила партия "Национальное объединение", которую возглавляет его дочь Марин Ле Пен, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, Ле Пен известен своим сочетанием популизма, харизмы и ораторского мастерства. В течение 40 лет он влиял на французскую политику, используя недовольство избирателей вопросами иммиграции и безопасности работы. В некотором смысле он стал предвестником явлений, похожих на политический успех Дональда Трампа в США.

Он пять раз баллотировался в президенты Франции. В 2002 году вышел во второй тур президентской гонки. Однако потерпел поражение от Жака Ширака, когда избиратели выбрали традиционного консервативного кандидата, чтобы не допустить прихода ультраправых к власти.

Жан-Мари Ле Пен был депутатом французского и Европейского парламентов.

Политик выступал против Европейского Союза, считая его угрозой для суверенитета национальных государств. Его риторика откликнулась среди избирателей, недовольных глобализацией.

В 2015 году Жан-Мари Ле Пена исключили из "Национального фронта", а в 2018-м партия сменила название на "Национальное объединение".

Политическая карьера Ле Пена была неоднократно омрачена скандалами. С момента основания "Национального фронта" в 1972 году партию сопровождали обвинения в расизме.

В 1996 году его оштрафовали за отрицание военных преступлений после того, как политик заявил, что нацистские газовые камеры были "лишь деталью" истории Второй мировой войны.

Напомним, 29 декабря в возрасте 100 лет скончался 39-й президент США Джимми Картер. Он десятилетиями работал над продвижением мира и гуманизма, за что был удостоен Нобелевской премии мира.