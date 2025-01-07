П'ять разів балотувався у президенти Франції: помер засновник "Національного фронту" Жан-Марі Ле Пен

У 2015 році Жан-Марі Ле Пена виключили з ультраправого "Національного фронту", а у 2018-му партія змінила назву на "Національне об'єднання".

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У вівторок, 7 січня, у Франції у віці 96 років помер засновник ультраправої партії "Національний фронт" Жан-Марі Ле Пен. Про його смерть повідомила партія "Національне об'єднання", яку очолює його донька Марін Ле Пен, пише Reuters.

Як зазначає агентство, Ле Пен відомий своїм поєднанням популізму, харизми та ораторської майстерності. Протягом 40 років він впливав на французьку політику, використовуючи невдоволення виборців питаннями імміграції та безпеки роботи. У певному сенсі він став провісником явищ, схожих на політичний успіх Дональда Трампа у США.

Він п’ять разів балотувався у президенти Франції. У 2002 році вийшов до другого туру президентських перегонів. Однак зазнав поразки від Жака Ширака, коли виборці обрали традиційного консервативного кандидата, щоб не допустити приходу ультраправих до влади.

Жан-Марі Ле Пен був депутатом французького та Європейського парламентів.

Політик виступав проти Європейського Союзу, вважаючи його загрозою для суверенітету національних держав. Його риторика відгукнулася серед виборців, невдоволених глобалізацією.

У 2015 році Жан-Марі Ле Пена виключили з "Національного фронту", а у 2018-му партія змінила назву на "Національне об'єднання".

Політична кар’єра Ле Пена була неодноразово затьмарена скандалами. З моменту заснування "Національного фронту" у 1972 році партію супроводжували звинувачення у расизмі.

У 1996 році його оштрафували за заперечення воєнних злочинів після того, як політик заявив, що нацистські газові камери були "лише деталлю" історії Другої світової війни.

Нагадаємо, 29 грудня у віці 100 років помер 39-й президент США Джиммі Картер. Він десятиліттями працював над просуванням миру та гуманізму, за що був удостоєний Нобелівської премії миру.