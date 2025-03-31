Загрожує 10 років: подружку Путіна Марін Ле Пен визнали винною в крадіжці грошей ЄС

Суд у Франції оголосив вирок у справі Марін Ле Пен, яка є лідеркою ультраправих політичних сил, депутаткою Національних зборів та Європейського парламенту. Політикиню разом з вісьмома спільниками визнали винною у розтраті 3 млн євро. Покарання ще не озвучили, але можливе тюремне ув'язнення на 10 років. Крім того, ідеться про "політичну смерть", тобто неможливість балотуватись на виборах президента Франції у 2027 році.

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Про вирок у справі Марін Ле Пен написало агентство Associated Press.

Агентство повідомило, що вирок у справі Ле Пен з'явися у понеділок 31 березня. Суддя визнав винною політикиню, а також ще вісьмох депутатів Європейського парламенту. Справа стосувалась 3 млн євро (3,25 млн дол.), які мали бути витрачені на оплату праці помічників, але натомість пішли на діяльність політичної партії у Франції. У рішенні суду вказано, що політикиня з 2004 по 2016 роки "створила систему з викачування грошей у ЄС". Серед іншого, фігурувало утримання охоронця, який опікувався не діяльністю Європарламенту, а оберігав батька Марін Ле Пен та її особистого помічника, розповіли журналісти.

Прокуратура вимагала покарання ув'язнення на два роки та п'ятирічної заборони на політичну діяльність, ідеться у статті AFP. Водночас журналісти зауважили, що максимальне покарання за подібні обвинувачення — до 10 років тюрми: точне покарання суддя оголосить пізніше.

Тим часом AFP навело коментар Марін Ле Пен. З її слів, суд — це "політичне переслідування", яке начебто позбавляє частину французів можливості захистити їхні інтереси.

"Вирок може призвести до моєї політичної смерті. Є 11 мільйонів людей, які проголосували за рух, який я представляю", — навело слова політикині видання DW.

Близько 13 год. 31 березня The Guardian повідомило, що суддя заборонив Ле Пен займатись політичною діяльністю: тривалість заборони оголосять пізніше.

Справа Марін Ле Пен — деталі

Зазначимо, 30 вересня Фокус писав про справу Марін Ле Пен, яка стосувалась зловживання грошима ЄС. Згідно з даними Bloomberg, у справі фігурували мінімум чотири особи, яким платили зарплату грошима Європарламенту. Працевлаштування цих людей назвали фіктивним, оскільки вони працювали не на структуру ЄС, а особисто на Ле Пен та партію "Національне об'єднання". Видання назвало посади цих осіб: охоронець, секретар, графічний дизайнер і керівник апарату.

У вересні 2024 року у Франції відбулись парламентерські вибори, на яких певний час лідирувала політична сила Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Вибори відбувались у три тури, і у першому перемогли саме ця партія, яка представляє ультраправі погляди. Саме тоді з'явився коментар речника президента РФ Володимира Путіна, який повідомив, що у Кремлі пильно стежать за подіями у Франції. При цьому у 2023 році французька політикиня озвучила наратив Путіна про Крим: з її слів, півострів був начебто "подарований Україні".

Нагадуємо, у січні 2025 року помер Жан-Марі Ле Пен: Фокус розповів, що відомо про політичного діяча, батька Марін Ле Пен.