"Бэби-бума не будет": демограф рассказала, что ждет население Украины после войны

Российская агрессия нанесла Украине непоправимый урон не только в виде разрушенных под ноль городов, экономики и экологии, но и забрала у нее самое ценное: человеческий ресурс.

И речь – не только о сотнях тысяч погибших и раненых, а также миллионах беженцев, но и о демографическом потенциале страны. Его вряд ли удастся восстановить в обозримом будущем, считает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова. Об этом она рассказала "РБК-Украина".

"Когда я пытаюсь оценить потери Украины в результате войны, у меня получается страшная цифра – 10 миллионов человек. Это и есть "демографическая пропасть"", – отметила она, добавив, что в эту цифру вкладывает не все необратимые потери, но и количество эмигрировавших.

По ее словам, сюда входят и миграция, и оккупация, и дополнительное снижение рождаемости, то есть нерожденные из-за войны дети.

"К указанным факторам следует добавить еще один – влияние на возрастную структуру фактора нерожденных детей. Ибо если говорить о смертности, там все: и дети, и взрослые. Однако мы еще до конца не понимаем, как война повлияла на будущую демографию", – подчеркнула демограф, отметив, что все более очевидно станет после войны.

Что касается количества эмигрировавших, то, по данным Евростата, из страны уехали около 4,3 млн украинцев.

"Сюда можно добавить еще 700 тысяч, находящихся в Великобритании, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове. То есть примерно 5 миллионов наших военных мигрантов за границей. Треть из них – дети и подростки до 18 лет. И только 6% – возрастная категория от 65 лет", – констатирует эксперт.

Фактор нерождаемости: чем это грозит Украине

Факторы миграции и нерождаемости усилили процесс демографического старения. А это меньше трудоспособного населения, меньше рабочей силы, меньше доходов в бюджет и так далее.

Либанова призналась, что не ожидает резкого роста рождаемости после войны:

"Я не верю в бэби-бум после войны, его не будет. По крайней мере, такого, который был после Второй мировой войны. Во-первых, тогда дети были экономической целесообразностью. Во-вторых, тогдашнюю стоимость ухода и воспитания детей не сравнить с сегодняшними потребностями. В-третьих, тогда вообще были другие требования к уровню и качеству жизни".

Свою роль играет и фактор регулирования рождаемости. Если после Второй мировой контрацепции почти не было, то сегодня рожают те, кто хочет рожать, – говорит демограф.

"В 2021 году в Украине, за год до войны, на одну женщину приходилось в среднем 2,1 ребенка. Сегодня, по нашим расчетам, – около 0,7. После войны не сразу, но со временем мы можем дорасти до 1,6. И это предел. Для того чтобы следующее поколение заместило поколение родителей, нужно 2,15", – объясняет Либанова, говоря также о том, что в Европе этот показатель не дотягивает до 2, а в Южной Корее он и вовсе 0,7.

Честно говоря, в Европе и показателя 2 нет. То есть это "норма". И даже в Азии. В той же южной Корее, где уровень жизни хорош, этот показатель также составляет 0,7.

