Українці за кордоном: експертка назвала чинники, від яких залежить повернення додому

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року щонайменше 4,5 млн українців виїхали за кордон у пошуках притулку. За майже чотири роки великої війни люди там уже адаптувалися і почали будувати нове життя.

Попри це, багато хто все ж таки може повернутися додому після закінчення бойових дій, але тільки в тому разі, якщо зійдуться кілька ключових чинників. Які саме, розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна" директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

Головним фактором для більшості родин стане безпека, який попереду всіх інших йде з великим відривом. Причому небезпеку оцінюватимуть як на поточний момент, так і з перспективою на майбутнє.

"Агресивний адже сусід, на жаль, біля нас, залишиться. І є ризик того, що через три-п'ять-десять років ми отримаємо нову серію конфліктів. Від цього не застраховані ні ми, ні Європа. Але це вже інше питання. Тобто фактор безпеки відіграє величезну роль", — пояснила Лібанова.

Другий момент — житло і робота, які для багатьох фактично стоять на одному рівні. За словами демографа, якщо житло вціліло, то шанси на повернення досить високі.

"Якщо житло зруйноване або його не було зовсім, а там більш-менш нормальне, нехай і орендоване, то повернення під питанням", — констатує вона.

Ще один фактор — перспективи для дітей.

"Коли 2023 року була невелика хвиля повернень, поверталися переважно з дітками середнього віку. І часто на поверненні наполягали діти, їм там не сподобалося", — каже демографиня.

Одним із чутливих чинників під час ухвалення рішення повернутися чи ні стане те, вся сім'я виїхала за кордон чи ні:

"Якщо виїхала вся сім'я, шанси на повернення тануть. А якщо тут залишилася частина сім'ї (сестри, брати, батьки), тоді ймовірність повернення є".

Лібанова висловила сподівання, що в Україну повернуться найкваліфікованіші кадри: лікарі, юристи та інші, бо вони через переїзд найбільше втратили.

"Вони там працюють, але не за фахом, і це їх не влаштовує. Представники сфери послуг, наприклад, майстри манікюру, не повернуться — вони там більше отримують", — підкреслила експертка.

А ось що її серйозно тривожить, так це ймовірна нова хвиля міграції після того, як вогонь припиниться. І йдеться про чоловіків, котрі після того, як відкриються кордони, поїдуть до своїх родин і возз'єднаються там, а не в Україні.

"Це великий потенціал — приблизно мільйон чоловіків, фахівців працездатного віку", — пояснила Лібанова.

