Почти $28 млрд: международные резервы Украины превысили довоенный уровень, — НБУ

Помощь от международных партнеров и не очень активная продажа валюты Нацбанком позволила улучшить ситуацию с резервами, сообщил регулятор.

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По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 27 951 400 000 долларов — это больше, чем в начале полномасштабной войны РФ против Украины. К утру 24 февраля этот показатель составлял 27 422 200 000 долларов. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Регулятор сообщил, что в ноябре международные резервы выросли на 10,7%. Причиной этому стали регулярные поступления помощи от международных партнеров на фоне меньшего объема продажи валюты Нацбанком и умеренным долговым выплатам Украины в иностранной валюте.

В ноябре на счета правительства в Нацбанке поступило более 4,6 млрд долларов, из которых:

2,53 млрд — от Европейского Союза;

1,5 млрд — от Соединенных Штатов Америки (через трастовый фонд Всемирного банка);

517,8 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

69,1 млн — от других международных кредиторов.

Правительство Украины в свою очередь выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 605,0 млн долларов.

Напомним, сегодня стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году во время заседания министров финансов Европейского Союза.

Ранее СМИ сообщали, что Нацбанк Украины собирается пересмотреть прогноз роста экономики из-за массированных ракетных обстрелов со стороны войск РФ и блэкаутов.