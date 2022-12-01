В НБУ пересмотрят прогноз на 2023 год: что будет с экономикой

Учитывая риски дальнейших ракетны ударов по Украине, влияние на экономику может оказаться значительно более мощным, чем ранее прогнозировал НБУ.

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Нацбанк Украины собирается пересмотреть прогноз роста экономики из-за ракетных обстрелов России и блэкаутов. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает издание Forbes.

Как отметил банкир, в базовом сценарии макропрогноза НБУ был учтено, что вражеские обстрелы выведут из строя около 40% генерирующих мощностей. В то же время было предположение, что энергоснабжение будет оперативно восстановлено.

"Изменение ситуации после обстрелов 23 ноября было достаточно драматичным. Учитывая риски дальнейших ударов, влияние может оказаться значительно более мощным, чем мы закладывали в прогнозе. В январе мы опубликуем обновленные цифры макропрогноза с учетом этих факторов", — рассказал Андрей Пышный.

При этом оценки влияния блэкаутов на украинскую экономику НБУ рассмотрит уже на следующей неделе.

"Прогнозы в нынешних условиях — интересная материя. Они зависят от баланса оптимизма и пессимизма в предположениях. В нашем случае вероятность реализации предположений превышает 50%", — добавил глава Нацбанка

По словам главы НБУ, нарушения энергетической инфраструктуры уже превышают октябрьские оценки, поэтому НБУ с высокой вероятностью будет ухудшать прогнозы экономической активности.

НБУ: ВВП в 2022 году сократится более чем на треть

Как отметил Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, война повлекла тяжелые последствия, которые будут иметь длительный эффект. По его словам, происходит стремительное падение экономической активности и колоссальные затраты потенциала экономики. Соответственно, ВВП по прогнозам НБУ, в 2022 году должен сократиться более чем на треть.

Однако Пышный подчеркивает, что, несмотря на беспрецедентные масштабы шоков и вызовов, совместные усилия НБУ, других финансовых регуляторов и международных партнеров помогли поддержать в стране ценовую и финансовую стабильность и качественно контролировать инфляционные процессы. Напомним, инфляция в Украине в октябре в годовом исчислении составила 26,6%. Такой показатель вполне сопоставим со странами Центральной Европы, что является незаурядным достижением для воюющей страны.

Напомним, 1 сентября Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год. В Минэкономики подсчитали, что к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%.

А 12 октября МВФ спрогнозировал, что по итогам 2022 года ВВП Украины упадет на 35%, а инфляция составит 20,6%. Прогнозировать, что будет с украинской экономикой 2023 году в международном ведомстве не стали.