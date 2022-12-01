У НБУ переглянуть прогноз на 2023 рік: що буде з економікою

Враховуючи ризики подальших ракетних ударів по Україні, вплив на економіку може виявитися значно потужнішим, ніж раніше прогнозував НБУ.

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Нацбанк України збирається переглянути прогноз зростання економіки через ракетні обстріли Росії та блекаутів. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, повідомляє видання Forbes.

Як зазначив банкір, у базовому сценарії макропрогнозу НБУ було враховано, що ворожі обстріли виведуть з ладу близько 40% потужностей, що генерують. Водночас було припущення, що енергопостачання буде оперативно відновлено.

"Зміна ситуації після обстрілів 23 листопада була досить драматичною. З огляду на ризики подальших ударів вплив може виявитися значно потужнішим, ніж ми закладали в прогнозі. У січні ми опублікуємо оновлені цифри макропрогнозу з урахуванням цих факторів", — розповів Андрій Пишний.

Водночас оцінки впливу блекаутів на українську економіку розгляне НБУ вже наступного тижня.

"Прогнози в нинішніх умовах — цікава матерія. Вони залежать від балансу оптимізму та песимізму в припущеннях. У нашому випадку ймовірність реалізації припущень перевищує 50%", — додав голова Нацбанку.

За словами голови НБУ, порушення енергетичної інфраструктури вже перевищують жовтневі оцінки, тому НБУ з високою ймовірністю погіршуватиме прогнози економічної активності.

НБУ: ВВП у 2022 році скоротиться більш ніж на третину

Як зазначив Андрій Пишний, голова Національного банку України, війна спричинила тяжкі наслідки, які матимуть тривалий ефект. За його словами, відбувається стрімке падіння економічної активності та колосальні витрати потенціалу економіки. Відповідно, ВВП за прогнозами НБУ, у 2022 році має скоротитися більш ніж на третину.

Однак Пишний наголошує, що, попри безпрецедентні масштаби шоків та викликів, спільні зусилля НБУ, інших фінансових регуляторів та міжнародних партнерів допомогли підтримати в країні цінову та фінансову стабільність та якісно контролювати інфляційні процеси. Нагадаємо, інфляція в Україні у жовтні у річному обчисленні склала 26,6%. Такий показник можна порівняти з країнами Центральної Європи, що є неабияким досягненням для країни, що воює.

Нагадаємо, 1 вересня Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік. У Мінекономіки підрахували, що до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%.

А 12 жовтня МВФ спрогнозував, що за підсумками 2022 року ВВП України впаде на 35%, а інфляція становитиме 20,6%. Прогнозувати, що буде з українською економікою 2023 року, у міжнародному відомстві не стали.