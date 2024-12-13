Света не будет много часов подряд: в Украине обновили графики на 13 декабря

В Украине экстренно изменили графики отключений электроэнергии из-за ударов российских ракет по энергообъектам.

Related video

Из-за массированной российской ракетной атаки на энергообъекты Украины объем применения мер ограничения потребления увеличен. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что энергетика по всей Украине находится под массированным ударом врага, который продолжает свой террор.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — подчеркнул профильный министр.

Между тем мобильное приложение для жителей столицы "Киев Цифровой" прислало на смартфоны киевлян сообщение, что график пока не действует, поскольку начинаются экстренные отключения света.

"Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что надо срочно помочь энергосистеме", — говорится в сообщении.

В то же время ДТЭК обнародовал обновленные графики отключений на 13 декабря, которые будут действовать в столице и регионе, а также в Днепропетровской и Одесской областях.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в энергетической отрасли отмечали, что Министерство энергетики с января 2025 года планирует изменить графики почасовых отключений света по всей территории Украины. Отмечалось, что в зоны будут объединять области, которые имеют относительно одинаковое потребление электроэнергии.

Эксперт Олег Попенко отметил, что изменение графиков отключения света для украинцев является логичным решением. Он добавил, что изменение подхода в графиках отключения света по зональному принципу позволит получить электроэнергию в равном количестве для всех регионов Украины.