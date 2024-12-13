Світла не буде багато годин поспіль: в Україні оновили графіки на 13 грудня

В Україні екстрено змінили графіки відключень електроенергії через удари російських ракет по енергооб'єктах.

Related video

Через масовану російську ракетну атаку на енергооб’єкти Україн обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшено. Про це повідомили в "Укренерго".

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом ворога, який продовжує свій терор.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", — наголосив профільний міністр.

Тим часом мобільний застосунок для жителів столиці "Київ Цифровий" надіслав на смартфони киян повідомлення, що графік наразі не діє, оскільки розпочинаються екстрені відключення світла.

"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Водночас ДТЕК оприлюднив оновлені графіки відключень на 13 грудня, які діятимуть у столиці та регіоні, а також на Дніпропетровщині та Одещині.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в енергетичній галузі зазначали, що Міністерство енергетики з січня 2025 року планує змінити графіки погодинних відключень світла по всій території України. Зазначалось, що у зони об'єднуватимуть області, які мають відносно однакове споживання електроенергії.

Експерт Олег Попенко зазначив, що зміна графіків відключення світла для українців є логічним рішенням. Він додав, що зміна підходу в графіках відключення світла за зональним принципом дозволить отримати електроенергію у рівній кількості для всіх регіонів України.