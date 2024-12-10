Українцям відключатимуть світло по-новому: експерт пояснив переваги поділу на зони

Експерт Олег Попенко вважає, що зміна підходу в графіках відключення світла за зональним принципом дозволить отримати електроенергію у рівній кількості для всіх регіонів України.

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Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко переконаний, що зміна графіків відключення світла для українців є логічним рішенням, яке дозволить рівномірно постачати електроенергію для споживачів. Про це він заявив у коментарі для TCH.ua.

Фахівець підкреслює, що в питанні електроенергії поділ на зони вже фактично існує, адже Україна фактично залежить "від постачання електроенергії по деяких напрямках та зонах".

"Наприклад, у нас є зона залучення імпортної електроенергії – це захід України. Там електроенергія доходить до певних областей і далі не може потрапити, бо це фізично неможливо організувати. Тому логічно виокремити деякі західні області так, щоб вони були скомпоновані між собою, та на період стабілізаційних відключень, самостійно вимикалися, як єдине територіальне об’єднання", – розповідає Олег Попенко.

Експерт додає, що сам поділ на зони буде реалізований, виходячи з принципу генерації електроенергії та як між собою мережі об'єднані. Саме завдяки новому принципу розподілу певні регіони отримають більше світла, а розподіл стане більш рівномірним.

"Зараз є великі розбіжності у розподілі електроенергії. Наприклад, у Харкові взагалі не відключають електроенергію. А у сусідній, Сумській області, відключення є, і вони чималі. Графіки відключень у кожній області різні по часу. А завдяки поділу на зони, відбудеться певне вирівнювання графіків стабілізаційних відключень. Електроенергія буде вимикатися рівномірно по всій зоні, до якої входить три-чотири області", – пояснює експерт у сфері ЖКГ..

Пан Попенко підкреслює, що розподіл за зонами можна доволі оперативно організувати. На його думку, новий підхід дозволить суттєво заощадити фінанси держави, однак перед запуском такого проєкту варто провести детальне моделювання того, якими чином йде споживання електрики в усіх регіонах України.

"У нас є дефіцитні регіони, а є й профіцитні, вони зав’язані на одній або максимум двох нитках постачання електроенергії та все це у комплексі дає можливість вибудувати певну модель споживання. Тому регіони потрібно об’єднувати у зони так, щоб вони мали потрібний обсяг споживання, який для них реально забезпечити", – підсумовує Олег Попенко.

Нагадаємо, Фокус писав, що графіки відключення світла будуть змінені за новим принципом. У зони об'єднуватимуть області, які мають відносно однакове споживання електроенергії. Також можливе застосування підчерг, коли світло вимикатимуть умовній "половині" черги, а іншій "половині" залишатимуть.

Також ми розповідали, що які графіки відключення світла запроваджені на 10 грудня. На цей день заплановані обмеження електроенергії з 7 до 22 в дві черги для абонентів, а також для промислових споживачів і підприємств.