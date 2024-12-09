Відключення по Україні з сьомої ранку: коли не буде світла 10 грудня (графіки)

Енергетики досі працюють над тим, щоб повернути до роботи пошкоджене під час обстрілу 28 листопада обладнання. Українців закликали не вмикати усі електроприлади, коли повертається світло.

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У вівторок діятимуть графіки відключень світла з сьомої ранку й майже до півночі. Деталями 9 грудня поділились у НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії на 10 грудня

10 грудня енергетики застосовуватимуть:

одну чергу з 07:00 до 08:00 ;

; дві черги з 08:00 до 19:00 ;

; одну чергу з 19:00 до 22:00.

Обмеження для промисловості й бізнесу діятимуть з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" наголосили, що причина відключень електроенергії — наслідки масованої атаки 28 листопада. На енергооб’єктах продовжуються ремонтні роботи, фахівці намагаються повернути до роботи пошкоджене обладнання якомога швидше.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додала пресслужба.

Графіки відключень електроенергії

Дізнатись, коли у вас будуть відключення електроенергії, можна залежно від регіону:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явилась мапа з банками, які працюють навіть в умовах блекаутів.

У ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у Міненергетики планують змінити графіки відключень по всій Україні вже з січня 2025 року.