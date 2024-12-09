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Відключення по Україні з сьомої ранку: коли не буде світла 10 грудня (графіки)

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Фото: Associated Press | Ілюстративне фото

Енергетики досі працюють над тим, щоб повернути до роботи пошкоджене під час обстрілу 28 листопада обладнання. Українців закликали не вмикати усі електроприлади, коли повертається світло.

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У вівторок діятимуть графіки відключень світла з сьомої ранку й майже до півночі. Деталями 9 грудня поділились у НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії на 10 грудня

10 грудня енергетики застосовуватимуть:

  • одну чергу з 07:00 до 08:00;
  • дві черги з 08:00 до 19:00;
  • одну чергу з 19:00 до 22:00.

Обмеження для промисловості й бізнесу діятимуть з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" наголосили, що причина відключень електроенергії — наслідки масованої атаки 28 листопада. На енергооб’єктах продовжуються ремонтні роботи, фахівці намагаються повернути до роботи пошкоджене обладнання якомога швидше.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додала пресслужба.

Графіки відключень електроенергії

Дізнатись, коли у вас будуть відключення електроенергії, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, у застосунку "Дія" з’явилась мапа з банками, які працюють навіть в умовах блекаутів.

У ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що у Міненергетики планують змінити графіки відключень по всій Україні вже з січня 2025 року.