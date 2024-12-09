Отключения по Украине с семи утра: когда не будет света 10 декабря (графики)
Энергетики до сих пор работают над тем, чтобы вернуть к работе поврежденное во время обстрела 28 ноября оборудование. Украинцев призвали не включать все электроприборы, когда возвращается свет.
Во вторник будут действовать графики отключений света с семи утра и почти до полуночи. Деталями 9 декабря поделились в НЭК "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии на 10 декабря
10 декабря энергетики будут применять:
- одну очередь с 07:00 до 08:00;
- две очереди с 08:00 до 19:00;
- одну очередь с 19:00 до 22:00.
Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" отметили, что причина отключений электроэнергии — последствия массированной атаки 28 ноября. На энергообъектах продолжаются ремонтные работы, специалисты пытаются вернуть к работе поврежденное оборудование как можно скорее.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — добавила пресс-служба.
Графики отключений электроэнергии
Узнать, когда у вас будут отключения электроэнергии, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в приложении "Дія" появилась карта с банками, которые работают даже в условиях блэкаутов.
В СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Минэнергетики планируют изменить графики отключений по всей Украине уже с января 2025 года.