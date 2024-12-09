Отключения по Украине с семи утра: когда не будет света 10 декабря (графики)

Энергетики до сих пор работают над тем, чтобы вернуть к работе поврежденное во время обстрела 28 ноября оборудование. Украинцев призвали не включать все электроприборы, когда возвращается свет.

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Во вторник будут действовать графики отключений света с семи утра и почти до полуночи. Деталями 9 декабря поделились в НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии на 10 декабря

10 декабря энергетики будут применять:

одну очередь с 07:00 до 08:00 ;

; две очереди с 08:00 до 19:00 ;

; одну очередь с 19:00 до 22:00.

Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" отметили, что причина отключений электроэнергии — последствия массированной атаки 28 ноября. На энергообъектах продолжаются ремонтные работы, специалисты пытаются вернуть к работе поврежденное оборудование как можно скорее.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", — добавила пресс-служба.

Графики отключений электроэнергии

Узнать, когда у вас будут отключения электроэнергии, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в приложении "Дія" появилась карта с банками, которые работают даже в условиях блэкаутов.

В СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Минэнергетики планируют изменить графики отключений по всей Украине уже с января 2025 года.