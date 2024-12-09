В "Дії" появилась карта банков, которые работают во время блэкаутов: как ею воспользоваться

При необходимости карту банков можно загрузить на свой телефон и пользоваться ею оффлайн.

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В приложении "Дія" появилась возможность на карте видеть банки, которые работают во время отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Отныне банковские отделения, входящие в сеть POWER BANKING, которые будут работать даже во время блэкаута, можно найти в государственном приложении Дія — на карте Пунктов Незламности", — говорится в сообщении.

Для просмотра карты Пунктов Незламности в "Дії" нужно перейти в меню в раздел "Сервисы" — "Незламность", далее нужно в разделе "фильтры" выбрать пункт "Банкинг". После этого карта предложит вам те отделения, которые работают рядом с вами.

фильтр "банкинг" в "Действии" Фото: Скриншот

Карта банков в "Дії" Фото: Скриншот

"Это обеспечит пользователям возможность оперативного и удобного доступа к нужным банковским услугам в условиях непредвиденных обстоятельств военного времени", — отметили в НБУ.

Также при необходимости карту можно загрузить на свой гаджет, чтобы пользоваться оффлайн.

Напомним, в октябре в мобильном приложении "Дія" появилась новая функция рекрутинга в ряды ВСУ, которая дает возможность заключить контракт без участия ТЦК.

В сентябре в Украине запустили первый в мире официальный брак в "Дії" по видеосвязи.