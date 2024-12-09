В "Дії" з'явилась мапа банків, які працюють під час блекаутів: як нею скористатись
За потреби мапу банків можна завантажити на свій телефон та користуватись нею офлайн.
У застосунку "Дія" з'явилась можливість на мапі бачити банки, які працюють під час відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
"Відтепер банківські відділення, що входять у мережу POWER BANKING та працюватимуть навіть під час блекауту, можна знайти в державному застосунку Дія – на мапі Пунктів Незламності", — йдеться у повідомленні.
Для перегляду мапи Пунктів Незламності в "Дії" потрібно перейти у меню до розділу "Сервіси" – "Незламність", далі потрібно в розділі "фільтри" обрати пункт "Банкінг". Після цього мапа запропонує вам ті відділення, які працюють поряд з вами.
"Це забезпечить користувачам можливість оперативного та зручного доступу до потрібних банківських послуг в умовах непередбачуваних обставин воєнного часу", — зазначили в НБУ.
Також за потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.
Нагадаємо, у жовтні в мобільному застосунку "Дія" з'явилась нова функція рекрутингу до лав ЗСУ, яка дає можливість укласти контракт без участі ТЦК.
У вересні в Україні запустили перший у світі офіційний шлюб в "Дії" по відеозвʼязку.