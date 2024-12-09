В "Дії" з'явилась мапа банків, які працюють під час блекаутів: як нею скористатись

За потреби мапу банків можна завантажити на свій телефон та користуватись нею офлайн.

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У застосунку "Дія" з'явилась можливість на мапі бачити банки, які працюють під час відключень електроенергії. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Відтепер банківські відділення, що входять у мережу POWER BANKING та працюватимуть навіть під час блекауту, можна знайти в державному застосунку Дія – на мапі Пунктів Незламності", — йдеться у повідомленні.

Для перегляду мапи Пунктів Незламності в "Дії" потрібно перейти у меню до розділу "Сервіси" – "Незламність", далі потрібно в розділі "фільтри" обрати пункт "Банкінг". Після цього мапа запропонує вам ті відділення, які працюють поряд з вами.

фільтр "банкінг" у "Дії" Фото: Скриншот

Мапа банків у "Дії" Фото: Скриншот

"Це забезпечить користувачам можливість оперативного та зручного доступу до потрібних банківських послуг в умовах непередбачуваних обставин воєнного часу", — зазначили в НБУ.

Також за потреби мапу можна завантажити на свій ґаджет, щоб користуватись офлайн.

Нагадаємо, у жовтні в мобільному застосунку "Дія" з'явилась нова функція рекрутингу до лав ЗСУ, яка дає можливість укласти контракт без участі ТЦК.

У вересні в Україні запустили перший у світі офіційний шлюб в "Дії" по відеозвʼязку.