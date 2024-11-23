Не разводить на балконе костер: в ГСЧС рассказали, как уберечь приборы во время отключений света

В ГСЧС отметили, что при отключениях электроэнергии следует использовать стабилизаторы напряжения и отключать электроприборы, включая их через полчаса после подачи тока.

В условиях отключений электроэнергии из-за перепада напряжения после восстановления электроснабжения может выйти из строя электротехника. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться некоторых правил. О них рассказывает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как уберечь электроприборы и имущество во время отключений электроэнергии

При отключениях электроэнергии следует использовать стабилизаторы напряжения. Также необходимо отключать электроприборы, а включать их необходимо через полчаса после подачи тока. Делать это необходимо поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления.

Электроприборы и электротехнику следует покупать только сертифицированные. Стоит это делать в лицензированных точках продаж и использовать их в соответствии с инструкцией.

Использование приборов обогрева и генераторов следует контролировать, используя их вне помещений. Кроме того, не следует использовать газовые плиты для обогрева помещений.

В ГСЧС также отметили, что установка электророзеток, выключателей и других подобных аппаратов на горючей основе запрещена. Также не стоит самостоятельно восстанавливать электроснабжение путем вмешательства в электрощитовые домов. Также в ведомстве добавили, что не следует разводить костер на балконе или в любом помещении для обогрева.

Напомним, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. В декабре возможны отключения электроэнергии. Поэтому солнечные модули — решение проблемы, ведь даже в городских условиях они могут помочь украинцам питать самые необходимые устройства.