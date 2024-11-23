Не розводити на балконі вогнище: в ДСНС розказали, як вберегти прибори під час відключень світла

В ДСНС зазначили, що при відключеннях електроенергії слід використовувати стабілізатори напруги та відключати електроприлади, включаючи їх через пів години після подачі струму.

В умовах відключень електроенергії через перепад напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка. Щоб цього не сталось, слід дотримуватись деяких правил. Про них розповідає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як вберегти електроприлади та майно під час відключень електроенергії

При відключеннях електроенергії слід використовувати стабілізатори напруги. Також необхідно відключати електроприлади, а включати їх необхідно через пів години після подачі струму. Робити це необхідно поетапно, щоб не з’являвся різкий стрибок споживання.

Електроприлади та електротехніку слід купувати лише сертифіковані. Варто це робити в ліцензованих точках продажу та використовувати їх відповідно до інструкції.

Використання приладів обігріву та генераторів варто контролювати, використовуючи їх поза межами приміщень. Крім того, не слід використовувати газові плити для обігріву приміщень.

В ДСНС також зазначили, що встановлення електророзеток, вимикачів та інших подібних апаратів на горючій основі заборонено. Також не варто самостійно відновлювати електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків. Також у відомстві додали, що не слід розводити вогнище на балконі або у будь-якому приміщенні для обігріву.

Нагадаємо, що в енергосистемі України зберігається дефіцит. В грудні можливі відключення електроенергії. Тому сонячні модулі — розв'язання проблеми, адже навіть у міських умовах вони можуть допомогти українцям живити найнеобхідніші пристрої.