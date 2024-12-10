Украинцам будут отключать свет по-новому: эксперт объяснил преимущества разделения на зоны

Эксперт Олег Попенко считает, что изменение подхода в графиках отключения света по зональному принципу позволит получить электроэнергию в равном количестве для всех регионов Украины.

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Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко убежден, что изменение графиков отключения света для украинцев является логичным решением, которое позволит равномерно поставлять электроэнергию для потребителей. Об этом он заявил в комментарии для TCH.ua.

Специалист подчеркивает, что в вопросе электроэнергии разделение на зоны уже фактически существует, ведь Украина фактически зависит "от поставок электроэнергии по некоторым направлениям и зонам".

"Например, у нас есть зона привлечения импортной электроэнергии — это запад Украины. Там электроэнергия доходит до определенных областей и дальше не может попасть, потому что это физически невозможно организовать. Поэтому логично выделить некоторые западные области так, чтобы они были скомпонованы между собой, и на период стабилизационных отключений, самостоятельно выключались, как единое территориальное объединение", — рассказывает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что само разделение на зоны будет реализовано, исходя из принципа генерации электроэнергии и как между собой сети объединены. Именно благодаря новому принципу распределения определенные регионы получат больше света, а распределение станет более равномерным.

"Сейчас есть большие разногласия в распределении электроэнергии. Например, в Харькове вообще не отключают электроэнергию. А в соседней, Сумской области, отключения есть, и они немалые. Графики отключений в каждой области разные по времени. А благодаря разделению на зоны, произойдет определенное выравнивание графиков стабилизационных отключений. Электроэнергия будет выключаться равномерно по всей зоне, в которую входит три-четыре области", — объясняет эксперт в сфере ЖКХ.

Господин Попенко подчеркивает, что распределение по зонам можно довольно оперативно организовать. По его мнению, новый подход позволит существенно сэкономить финансы государства, однако перед запуском такого проекта стоит провести детальное моделирование того, каким образом идет потребление электричества во всех регионах Украины.

"У нас есть дефицитные регионы, а есть и профицитные, они завязаны на одной или максимум двух нитях поставки электроэнергии и все это в комплексе дает возможность выстроить определенную модель потребления. Поэтому регионы нужно объединять в зоны так, чтобы они имели нужный объем потребления, который для них реально обеспечить", — заключает Олег Попенко.

Напомним, Фокус писал, что графики отключения света будут изменены по новому принципу. В зоны будут объединять области, которые имеют относительно одинаковое потребление электроэнергии. Также возможно применение подчиненности, когда свет будут выключать условной "половине" очереди, а другой "половине" будут оставлять.

Также мы рассказывали, что какие графики отключения света введены на 10 декабря. На этот день запланированы ограничения электроэнергии с 7 до 22 в две очереди для абонентов, а также для промышленных потребителей и предприятий.