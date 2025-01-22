Розкручував TikTok, здаючи колишніх колег: в Кіровоградській області затримали ексвійськового

Буквально за декілька годин відео переглянуло 220 тисяч користувачів. В СБУ зазначили, що його могли використати російські військові для коригування ударів по ЗСУ.

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Колишній військовий з Кропивницького на сторінці соціальної мережі поширив відео переміщення військової техніки через прифронтову територію України у перший рік війни. Служба безпеки Україна повідомила йому про підозру.

У відомстві зазначили, що для "розкручування" свого інформресурсу у "TikTok" чоловік розмістив відео, на якому видно військову техніку та діючих військовослужбовців. Через декілька годин його переглянуло 220 тис. користувачів. Відео могли використати російські військові для коригування ударів по Силам оборони.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів територією України). Йому загрожує до п’яти років.

Нагадаємо, 19 січня пресслужба СБУ повідомила про висунення підозри журналісту, який працював телеведучим на телеканалах Віктора Медведчука та Євгена Мураєва "Наш" та "NewsOne". Підозри стосувались активності YouTube-каналу, на якому фігурант спілкувався з людьми, які підтримували або виправдовували російське вторгнення. У заяві СБУ не вказували імені, але подальший перебіг справи й суд підтвердив, що ідеться про Макса Назарова.

Пізніше, 21 січня йому обрали запобіжний захід. Суд відправив Макса Назарова під домашній арешт з правом виходу під заставу розміром 12 млн грн.

Також був затриманий проросійський блогер, який виступав на підсанкційних телеканалах. За інформацією українського блогера Сергія Стерненка, підозру отримав пропагандист проросійських каналів Дмитро Корнійчук.