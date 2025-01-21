Нардеп "Слуги народу" виступив на захист ведучого каналу Медведчука: деталі

Проросійські заяви в ефірах Макса Назарова та погрози убивства в інших ефірах — однаково серйозні, заявив нардеп Максим Бужанський. На думку парламентаря, українські правоохоронці чомусь на це не зважають, і це викликає запитання.

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Правоохоронці, які ведуть справу щодо екстелеведучого каналів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва Макса Назарова (справжнє ім'я — Назар Діордіца), повинні дати більше конкретної інформації. За злочин, у якому підозрюється фігурант, можуть посадити на вісім років. З цих міркувань варто оприлюднити, що ж саме проросійського говорили гостей телеведучого, яким він давав необмежений час в ефірі. Заява щодо справи Назарова з'явилась у Telegram-каналі нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Допис Бужанського опубліковано опівдні 21 січня. Бужанський запевнив, що не дивився ефіри Назарова і не знає, що той на них говорив, яких гостей запрошував і з якими меседжами виступали гості. Втім, у представника "Слуги народу" є низка зауважень до дій правоохоронців. Політик вбачає вибірковість щодо підозр до журналіста та пропонує вести справу більш відкрито через надто важкі наслідки за статтею обвинувачення.

Аргументи на користь Макса Назарова, які озвучив Макс Бужанський:

Не зрозуміла вибірковість проявляється у тому, що підозри висувають щодо гостей, які виступали на користь РФ, а Назаров їх не перебирав та не виводив з ефіру. Нардеп погодився, що це незаконно. З іншого боку, він нагадав про ефіри в інших медіа, в яких, з його слів, лунали погрози убивства певних українців. Політик наголосив, що "не може закон працювати вибірково, бо на те він і закон"; Бужанський зауважив, що стаття, яка інкримінується Назарову, досить серйозна, і відповідальність за неї також серйозна (максимальне покарання — до восьми років тюрми). При цьому правоохоронці не відкрили, про що конкретно ідеться: які саме меседжі лунали в ефірі. Тому "Слуга народу" пропонує відкрити матеріали справи, щоб усім було все ясно.

"У випадку Назарова, і в інших випадках, потрібна конкретика, це важка стаття, і її пред'явлення як мінімум публічним персонам теж має бути публічним", — наголосив Бужанський.

Макс Назаров - коментар Бужанського про справу Фото: Скриншот

Макс Назаров — деталі справи

У Telegram-каналі Назарова з'явився коментар щодо кримінального провадження, підозр та запобіжного заходу. Екстелеведучий каналів Медведчука заявив, що його судять не за його позицію, а за слова гостей, яким він давав майданчик для виступів.

Макс Назаров - скарга на заставу в 12 млн грн Фото: Скриншот

Зазначимо, 19 січня пресслужба СБУ повідомила про висунення підозри журналісту, який працював телеведучим на телеканалах Віктора Медведчука та Євгена Мураєва "Наш" та "NewsOne". Підозри стосувались активності YouTube-каналу, на якому фігурант спілкувався з людьми, які підтримували або виправдовували російське вторгнення, пояснили правоохоронці. У заяві СБУ не вказували імені, але подальший перебіг справи і суд підтвердив, що ідеться про Макса Назарова.

21 січня відбувся суд з обрання запобіжного заходу. Суд відправи підозрюваного за ч. 2, 3 ст. 436-2 під домашній арешт з правом виходу під заставу розміром 12 млн грн. Після суду Максим дав коментар медіа: пояснив, що ставиться "ніяк" до своїх попередніх працедавців і "з поваги до минулого" не даватиме жодних оцінок.

Нагадуємо, 18 січня правоохоронці вручили підозру проросійському блогеру, який виступав на підсанкційних телеканалах.