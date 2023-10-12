Отримала нову підозру: СБУ зібрала докази державної зради ведучої Діани Панченко

Правоохоронці підозрюють, що ексведуча українських телеканалів підтримує вторгнення РФ і зрадила Україну. Запевняють, що вживають заходи, щоб її покарати.

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Екстелеведуча низки каналів з орбіти колишнього нардепа Віктора Медведчука Діана Панченко у перші місяці російського вторгнення перебралась на окуповані території й зняла відео про російську окупацію Маріуполя. У січні 2023 року СБУ оголосило їй першу підозру: фігурантка начебто глорифікувала військових ЗС РФ і виправдовувала агресію Кремля. 12 жовтня стало відомо про нову підозру від правоохоронців. Про деталі справи розповіла пресслужба відомства.

Нова підозра СБУ стосується ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада в умовах воєнного стану. Коли вона потрапить до рук українського правосуддя, то має шанс потрапити до в'язниці на термін від 15 років до довічного.

Справа Діани Панченко — деталі від СБУ

Правоохоронці нагадали, що Панченко до вторгнення РФ працювала ведучою на низці телеканалів, пов'язаних з підсанкційним українським політиком Віктором Медведчуком, який пізніше отримав підозру у держзраді.

Весною 2022 року ексведуча приїхала на територію окупованої частини Донецької області й зняла там фільм про Маріуполь "у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора".

Фільм було викладено на Youtube-каналі Панченко, на який підписано близько 1 млн користувачів. На каналі, а також у Telegram, жінка продовжує публікувати прокремлівські дописи.

Перша підозра, яку ексведуча отримала від СБУ, стосувалась ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (повторне виправдання російської агресії та глорифікація солдатів ЗС РФ). Згідно з цією статтею можливе покарання мало б бути удвічі менше, ніж за ст. 111: від п'яти до восьми років тюрми.

Пресслужба СБУ визнала, що Панченко переховується від правосуддя. Тому вживаються дії, щоб її відшукати й примусити відповісти за свої дії.

Зазначимо, Діана Панченко — 35-річна ексведуча каналів NewsOne, UkrLive, "Першого незалежного". Згідно з Указом президента України Володимира Зеленського та рішення РНБО, NewsOne припинив роботу через накладення санкцій на Тараса Козака, українського політика. який входив до партії "Опозиційний блок/ОПЗЖ" та був соратником Віктора Медведчука. Під час своїх ефірів Панченко виганяла гостей — політиків Валерія Івасюка та Юрія Бублика — зі студії та відмовлялась говорити українською мовою на прохання письменниці Лариси Ніцой.

В Україні на сьогодні заборонена діяльність партії ОПЗЖ, до складу якої входив Медведчук. Один з членів цієї партії — нардеп Нестор Шуфрич — отримав підозру про держзраду у вересні 2023 року.

Нагадуємо, правоохоронці завершили розслідування щодо колишнього українського посадовця Андрія Деркача. З'ясували, що він отримав з РФ більш як 500 тис. дол., щоб створити тут мережу на підтримку політики Москви. Тим часом ДБР оголосило ще одну підозру ексзаступнику міністра оборони: його підозрюють у розтраті 200 млн грн на закупівлю неякісних бронежилетів.