Поїздки Діани Панченко до окупованих Маріуполя та Донецька розслідує СБУ, — нардеп (відео)

За словами самої Панченко, на окупований Донбас для зйомок "фільму" їй допомогли потрапити друзі. Хоча правоохоронці впевнені, що законним способом вона не могла цього зробити

Related video

Служба безпеки України розпочала розслідування поїздки колишньої ведучої каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко до окупованих Донецька та Маріуполя. Про це заявив народний депутат перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин у Telegram.

"У грудні я подав депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо її матеріалу, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію. Відповідь є", — написав він у своєму повідомленні.

Також він опублікував письмову відповідь від СБУ, в якій йдеться про те, що досудове розслідування з приводу поїздки Панченко проводиться.

Зазначимо, що Діана Панченко на своєму YouTube-каналі заявила, що зараз перебуває не в Україні. До середини серпня 2022 року вона була у Києві, але потім поїхала. На окупований Донбас їй допомогли потрапити якісь "друзі".

"Це простіше, ніж ви думаєте… Мене ніхто не інструктував про те, що взагалі в Донецьку можна знімати, а що не можна. До мене не підходили правоохоронні органи та не питали, що я там роблю. Саме в цьому цінність цього фільму, у тому, що на Донбасі вперше за довгі роки український журналіст", — сказала Панченко.

[ + – ] Панченко про поїздку на Донбас (дивитися з 00:40)

У тому ж відео вона зауважила, що президент Володимир Зеленський нібито мав виконати Мінські угоди, а також заявити, що Україна не прагне вступити до НАТО. На думку Панченко, це допомогло б запобігти війні. До Росії ж у неї є лише "питання", які вона озвучувати не стала.

Фільм "З Києва на Донбас"

У грудні 2022 року на каналі Діани Панченко на YouTube вийшов ролик під назвою "З Києва на Донбас", який сама екс-провідна позиціонує як документальний фільм.

"Цей фільм про Донбас, він про людей Донецька та Маріуполя і про те, що вони пережили за цей рік, і за попередні 8 років. Поїздка, яка змінила мене назавжди. Я побачила людей з незвичайною силою, які не втрачають надію, виховують дітей, люблять свої сім'ї та чекають на мир", — сказано у підписі до відео.

Як повідомляє " Детектор Медіа ", правоохоронці заявили, що Панченко не могла опинитися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області законним способом. Вона виїхала з України у серпні і більше не поверталася.

Діана Панченко

Діана Панченко — українська журналістка і телеведуча, яка працювала на телеканалах політика та кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука "NewsOne", "112 Україна" та ZIK. Рух ЧЕСНО вніс її до списку державних зрадників.

"У 2022 році вона у своєму шоу поширювала фейк, що Байден наказав Україні наступати на Донбас і залякувала українців потужністю російської армії", — повідомили в ЧЕСНО.

Раніше Фокус писав, що художника-колаборанта з Харкова засудили до 10 років. Чоловік висилав макети листівок доньці, яка мешкає в Росії. За даними прокурорів, вона пропонувала міністерствам поширювати продукцію серед особового складу окупантів, а також у "ЛНР" та "ДНР".

Ще нагадаємо, що у ЧЕСНО заявили, що Арахамія, Шуляк, Тимошенко та ще майже 70 нардепів не хочуть виганяти з Ради ОПЗЖ. Підписи під документом, яким розпочнеться процедура, також відмовляються ставити віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко та практично весь склад "Батьківщини".