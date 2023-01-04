Арахамия, Шуляк, Тимошенко и еще почти 70 нардепов не хотят выгонять из Рады ОПЗЖ, — ЧЕСНО

Подписи под документом, которым начнется процедура, также отказываются ставить вице-спикер парламента Александр Корниенко и практически весь состав "Батьківщини".

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Почти 70 народных депутатов отказываются подписывать обращение к спикеру Верховной Раде Руслану Стефанчуку о лишении полномочий нардепов, избранных от запрещенных пророссийских партий ОПЗЖ и "Оппозиционный блок". Об этом говорится в ответе на запрос Движения ЧЕСНО, который был направлен инициатору сбору подписей парламентарию от фракции "Слуга народа" Олегу Дунде.

Для того, чтобы спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассмотрел обращение, необходимо собрать 150 подписей. По состоянию на 2 января, как информирует ЧЕСНО, соответствующий документ подписали 95 нардепов.

Кто из нардепов отказался подписывать обращение к Руслану Стефанчуку

Фракция "Слуга народа":

Лада Булах;

Елена Шуляк;

Виктория Подгорная;

Андрей Герус;

Юрий Мысягин;

Никита Потураев;

Петр Павловский;

Евгения Кравчук;

Сергей Мандий;

Игорь Фрис;

Юрий Здебский;

Николай Тищенко;

Галина Третьякова;

Александр Корниенко;

Даниил Гетманцев;

Давид Арохамия;

Александр Литвинов;

Алексей Жмеренецкий;

Евгений Брагар;

Богдан Торохтий;

Сергей Гривко;

Андрей Мотовиловец;

Максим Бужанский;

Анатолий Гунько;

Александр Федиенко;

Александр Воробей;

Петр Павловский;

Михаил Радуцкий;

Сергей Бабак;

Артем Культенко;

Павел Халимон;

Владимир Иванов;

Павел Фролов;

Федор Вениславский;

Александр Мережко;

Анна Личман;

Александр Трухин;

Анатолий Остапенко;

Артем Ковалев;

Александр Бакумов;

Николай Галушко;

Олег Колев;

Маргарита Шол.

Внефракционные нардепы:

Виктор Бондар.

Группа "За майбутнє":

Тарас Батенко;

Анатолий Урбанский;

Виктор Мялик.

Более того, как информирует ЧЕСНО, обращение к спикеру Верховной Рады отказались подписать нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и почти вся "Батьківщина". Инициатор сбора Олег Дунда утверждает, что все представители парламентской фракции сослались на Юлию Тимошенко, утверждая, что это якобы является ее решением не ставить подпись под документом. Только депутат от "Батьківщина" Алена Шкрум заявила, что готова участвовать в процедуре после новогодних праздников.

Наибольший процент голосов, по состоянию на 2 января, дали фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

[ + – ] Почти 70 нардепов отказываются подписывать обращение о лишении мандата депутатов от ОПЗЖ

Отметим, что 1 декабря президент Владимир Зеленский ответил на петицию о лишении мандатов всех нардепов партии ОПЗЖ, деятельность которой в марте была запрещена Советом национальной безопасности и обороны. Глава государства напомнил, что действующее законодательство предусматривает 7 условий для досрочного прекращения полномочий депутата, и поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать этот вопрос.

Также сообщалось, что в конце декабря Офис генпрокурора инициировал расследование в отношении народных депутатов из запрещенной партии ОПЗЖ.