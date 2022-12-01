Рада займется ОПЗЖ: Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов партии
СНБО еще в марте запретила деятельность пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Конституция Украины предполагает 7 условий для досрочного прекращения полномочий депутата.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом говорится в президентском ответе на петицию.
Автором петиции стал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. К моменту ответа главы государства она набрала более 30 тысяч голосов.
Владимир Зеленский напомнил о запрете с 19 марта этого года Совета нацбезопасности и обороны деятельности пророссийских политических партий, в том числе "ОПЗЖ".
Верховный суд 15 сентября окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в Украине. Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов "ОПЗЖ" вправе решить парламент на заседании.
"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — сказал глава государства.
Зеленский сослался на статью 81 Конституции Украины, которая определяет возможность досрочного прекращения полномочий народного депутата. Это возможно в случаях:
- сложения полномочий по личному заявлению,
- вступления в законную силу обвинительного приговора,
- признание депутата судом недееспособным или без вести пропавшим,
- прекращение его гражданства или выезда на постоянное место проживания за пределы Украины,
- нарушение требований по несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности,
- невхождение депутата в депутатскую фракцию партии, от которой он избирался,
- его смерти.
Во время действия военного или чрезвычайного положения изменения в Конституцию вносить нельзя.
Напомним, что 18 ноября стало известно о назначении депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ Юрия Стельмашенко на должность советника главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.
По данным журналистов, такое кадровое решение лоббировал пророссийский шведский бизнесмен Карл Стурен. Из-за общественного резонанса назначение отменили.
Бывшего главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука недавно заметили в ялтинском ресторане. Он сидел там с женой Оксаной Марченко.
В октябре СБУ рассказала о задержании в освобожденной части Харьковской области депутата от ОПЗЖ. Женщина сотрудничала с российскими войсками во время оккупации.