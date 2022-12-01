Рада займется ОПЗЖ: Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов партии

СНБО еще в марте запретила деятельность пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Конституция Украины предполагает 7 условий для досрочного прекращения полномочий депутата.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом говорится в президентском ответе на петицию.

Автором петиции стал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. К моменту ответа главы государства она набрала более 30 тысяч голосов.

Владимир Зеленский напомнил о запрете с 19 марта этого года Совета нацбезопасности и обороны деятельности пророссийских политических партий, в том числе "ОПЗЖ".

Верховный суд 15 сентября окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в Украине. Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов "ОПЗЖ" вправе решить парламент на заседании.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — сказал глава государства.

Зеленский сослался на статью 81 Конституции Украины, которая определяет возможность досрочного прекращения полномочий народного депутата. Это возможно в случаях:

сложения полномочий по личному заявлению,

вступления в законную силу обвинительного приговора,

признание депутата судом недееспособным или без вести пропавшим,

прекращение его гражданства или выезда на постоянное место проживания за пределы Украины,

нарушение требований по несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности,

невхождение депутата в депутатскую фракцию партии, от которой он избирался,

его смерти.

Во время действия военного или чрезвычайного положения изменения в Конституцию вносить нельзя.

Напомним, что 18 ноября стало известно о назначении депутата Херсонского горсовета от ОПЗЖ Юрия Стельмашенко на должность советника главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

По данным журналистов, такое кадровое решение лоббировал пророссийский шведский бизнесмен Карл Стурен. Из-за общественного резонанса назначение отменили.

Бывшего главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука недавно заметили в ялтинском ресторане. Он сидел там с женой Оксаной Марченко.

В октябре СБУ рассказала о задержании в освобожденной части Харьковской области депутата от ОПЗЖ. Женщина сотрудничала с российскими войсками во время оккупации.