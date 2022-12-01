Рада займеться ОПЗЖ: Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів партії

РНБО ще у березні заборонила діяльність проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя". Конституція України передбачає 7 умов дострокового припинення повноважень депутата.

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Президент України Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Про це йдеться у президентській відповіді на петицію.

Автором петиції став нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На момент відповіді глави держави вона набрала понад 30 тисяч голосів.

Володимир Зеленський нагадав про заборону з 19 березня цього року Ради нацбезпеки та оборони діяльності проросійських політичних партій, зокрема ОПЗЖ.

Верховний суд 15 вересня остаточно заборонив партію ОПЗЖ в Україні. Зеленський підкреслив, що питання про позбавлення мандату нардепів ОПЗЖ має право вирішити парламент на засіданні.

"З огляду на це я звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — сказав глава держави.

Зеленський послався на статтю 81 Конституції України, яка визначає можливість дострокового припинення повноважень народного депутата. Це можливо у випадках:

складання повноважень за особистою заявою,

набрання законної сили обвинувальним вироком,

визнання депутата судом недієздатним або зниклим безвісти,

припинення його громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України,

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності,

невходження депутата до депутатської фракції партії, від якої він обирався,

його смерті.

Під час дії воєнного чи надзвичайного стану зміни до Конституції вносити не можна.

Нагадаємо, що 18 листопада стало відомо про призначення депутата Херсонської міськради від ОПЗЖ Юрія Стельмашенка на посаду радника голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

За даними журналістів, таке кадрове рішення лобіював проросійський шведський бізнесмен Карл Стурен. Через громадський резонанс призначення скасували.

Колишнього голову політради ОПЗЖ Віктора Медведчука нещодавно помітили у ялтинському ресторані. Він сидів там із дружиною Оксаною Марченко.

У жовтні СБУ розповіла про затримання у звільненій частині Харківської області депутата від ОПЗЖ. Жінка співпрацювала з російськими військами під час окупації.