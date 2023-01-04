Малював листівки для ЗС РФ: художника-колаборанта з Харкова засудили на 10 років (фото)

Чоловік висилав макети листівок доньки, яка мешкає в Росії. За даними прокурорів, вона пропонувала міністерствам поширювати продукцію серед особового складу окупантів, а також у "ЛНР" та "ДНР".

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Суд у Харківській області засудив до 10 років позбавлення волі колишнього художника-постановника одного із регіональних телеканалів за виготовлення святкових листівок для російських окупантів. Про це повідомив у Facebook 4 січня Офіс генерального прокурора України (ОГП).

Чоловік виробляв листівки із зображенням забороненої символіки та російського триколору. Виготовлені макети він надсилав дочці, яка проживає в Росії, зазначили прокурори.

Дівчина, за даними слідства, зверталася до російських міністерств і пропонувала листівки для поширення серед особового складу окупантів та на територіях псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

Художник також зберігав вдома радянську та антиукраїнську літературу, зауважили в ОГП, у суді обвинувачений визнав провину.

[ + – ] Художник зберігав вдома радянську літературу

Харків'янина визнали винним у колабораційній діяльності.

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