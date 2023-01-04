Рисовал открытки для ВС РФ: художника-коллаборанта из Харькова осудили на 10 лет (фото)

Мужчина высылал макеты листовок дочери, которая живет в России. По сведениям прокуроров, она предлагала министерствам распространять продукцию среди личного состава оккупантов, а также в "ЛНР" и "ДНР".

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Суд в Харьковской области приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего художника-постановщика одного из региональных телеканалов за изготовление праздничных открыток для российских оккупантов. Об этом сообщил в Fаcebook 4 января Офис генерального прокурора Украины (ОГП).

Мужчина производил открытки с изображением запрещенной символики и российского триколора. Изготовленные макеты он высылал дочери, которая проживает в России, отметили прокуроры.

Девушка, по данным следствия, обращалась в российские министерства и предлагала открытки для распространения среди личного состава оккупантов и на территориях псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Художник также хранил дома советскую и антиукраинскую литературу, заметили в ОГП, в суде обвиняемый признал вину.

[ + – ] Художник хранил дома советскую литературу

Харьковчанина признали виновным в коллаборационной деятельности.

Напомним, что 3 января Служба безопасности Украины разоблачила сообщницу ВС РФ в Херсоне. Женщина помогала врагу наладить железнодорожное сообщение между Россией и временно оккупированными районами.

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