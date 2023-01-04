Поездки Дианы Панченко в оккупированные Мариуполь и Донецк расследует СБУ, — нардеп (видео)

По словам самой Панченко, на оккупированный Донбасс для съемок "фильма" ей помогли попасть друзья. Хотя правоохранительные органы уверены, что законным способом она не могла этого сделать

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Служба безопасности Украины начала расследование поездки бывший ведущей каналов NewsOne, "112 Украина" и ZIK Дианы Панченко в оккупированные Донецк и Мариуполь. Об этом заявил народный депутат первый заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин в Telegram.

"В декабре я подал депутатские обращения в СБУ и ГПУ по поводу ее материала, который нарушает нацбезопасность Украины и оправдывает российскую агрессию. Ответ есть", — написал он в своем сообщении.

Также он опубликовал письменный ответ от СБУ, в котором говорится, что досудебное расследование по поводу поездки Панченко проводится.

Отметим, что Диана Панченко на своем YouTube-канале заявила, что на данный момент находится не в Украине. До середины августа 2022 года она была в Киеве, но затем уехала. На оккупированный Донбасс ей помогли попасть некие "друзья".

"Это проще, чем вы думаете… Меня никто не инструктировал о том, что вообще в Донецке можно снимать, а что нельзя. Ко мне не подходили правоохранительные органы и не спрашивали, что я там делаю. Именно в этом ценность этого фильма, в том, что на Донбассе впервые за долгие годы украинский журналист", — сказала Панченко.

[ + – ] Панченко о поездке на Донбасс (смотреть с 00:40)

В том же видео она отметила, что президент Владимир Зеленский якобы должен был выполнить Минские соглашения, а также заявить, что Украина не стремится вступить в НАТО. По мнению Панченко, это помогло бы предотвратить войну. К России у нее же есть лишь "вопросы", которые она озвучивать не стала.

Фильм "Из Киева на Донбасс"

В декабре 2022 года на канале Дианы Панченко на YouTube вышел ролик под названием "Из Киева на Донбасс", который сама экс-ведущая позиционирует как документальный фильм.

"Этот фильм про Донбасс, он о людях Донецка и Мариуполя и о том, что они пережили за этот год, и за предыдущие 8 лет. Поездка, которая изменила меня навсегда. Я увидела необыкновенною силу людей, которые не теряют надежду, растят детей, любят свои семьи и ждут мира", — сказано в подписи к видео.

Как сообщает "Детектор Медиа", правоохранительные органы заявили, что Панченко не могла оказаться на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области законным способом. Она уехала из Украины в августе и больше не возвращалась.

Диана Панченко

Диана Панченко — украинская журналистка и телеведущая, которая работала на телеканалах политика и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Движение ЧЕСНО внесло ее в список государственных предателей.

"В 2022 году в своем шоу распространяла фейк, что Байден отдал приказ Украине наступать на Донбасс и запугивала украинцев мощью российской армии", — сообщили в ЧЕСНО.

Ранее Фокус писал, что художника-коллаборанта из Харькова осудили на 10 лет. Мужчина высылал макеты листовок дочери, которая живет в России. По сведениям прокуроров, она предлагала министерствам распространять продукцию среди личного состава оккупантов, а также в "ЛНР" и "ДНР".

Еще напомним, что в ЧЕСНО заявили, что Арахамия, Шуляк, Тимошенко и еще почти 70 нардепов не хотят выгонять из Рады ОПЗЖ. Подписи под документом, которым начнется процедура, также отказываются ставить вице-спикер парламента Александр Корниенко и практически весь состав "Батьківщини".