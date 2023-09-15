"Смішно і грішно": Шуфрич прибув до суду і вперше висловився про підозру в держзраді (відео)

Нардепа від забороненої партії ОПЗЖ підозрюють у державній зраді. Після обшуку в його будинку прокуратура звернеться до суду з проханням про арешт підозрюваного.

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Під час обшуку в будинку народного депутата від забороненої після початку війни партії ОПЗЖ було знайдено докази, які СБУ розцінює як свідчення його причетності до просування російських наративів про "братні народи" і підривної діяльності проти України та її територіальної цілісності. Прокуратура повідомила нардепу Нестору Шуфричу про підозру у державній зраді та проситиме суд про запобіжний захід для підозрюваного у вигляді взяття під варту. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Під час обшуку у Шуфрича було знайдено російські ордени і медалі, військові кітелі з відзнаками ЗС РФ і документ про новий політичний устрій "Донецького і Луганського країв" у складі РФ.

Після завершення обшуку, який СБУ провела сьогодні в будинку народного депутата, Шуфрич дав перший коментар для журналістів:

"Чесно кажучи, і смішно, і грішно. Ви знаєте, у чому мене звинувачують. Секрету в цьому немає. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити. Але це ще потрібно встановити, хто їх зробив. Два з них точно підписані не мною", — заявив Шуфрич.

Нардеп стверджує, що влада "побачила держзраду" в депутатських запитах щодо обставин викрадення судді Чауса під час президентства Петра Порошенка.

"Публічні запити — публічні відповіді. Я не бачу, в чому тут злочин, якщо народний депутат України, як і все суспільство, хоче знати, що трапилося з суддею Чаусом", — висловив здивування політик.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, СБУ почала обшуки в будинку народного депутата Нестора Шуфрича.

Також Фокус писав про те, що під час обшуку було знайдено документи зі схемою "автономії Донбасу".