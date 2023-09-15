Обшук у нардепа Шуфрича: СБУ знайшла документ зі схемою "автономії Донбасу", — ЗМІ

За інформацією журналістів, під час обшуку в політика знайшли документ від 2014 року, підписаний Медведчуком і Шуфричем, згідно з яким Донецька і Луганська область мають увійти до складу РФ як "краї з широкою автономією".

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У народного депутата Нестора Шуфрича, якого обрали до Верховної Ради від забороненої після початку повномасштабного вторгнення РФ партії ОПЗЖ, під час обшуку знайшли документ, у якому викладено плани щодо Донецької та Луганської областей. Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерело в СБУ.

Обшук у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

За інформацією, отриманою від неназваного джерела, у документі йдеться про те, що Донецьку і Луганську області України збиралися перейменувати на так звані "краї" і надати їм широку автономію. На території утворених "країв" планувалося провести вибори, сформувати окремий уряд і парламент.

Обшук у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Документ датований липнем 2014 року і підписаний позбавленим на сьогоднішній день українського громадянства екс-нардепом Віктором Медведчуком і самим Нестором Шуфричем.

Обшук у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Обшук у Нестора Шуфрича Фото: Украинская правда

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, у ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України почала обшук у будинку народного депутата Нестора Шуфрича. Під час обшуку виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі ЗС РФ. Обшук проводять у межах слідчих заходів у справі про державну зраду.

Пізніше в СБУ офіційно підтвердили, що Нестору Шуфричу повідомили про підозру в державній зраді. За інформацією слідства, нардеп просував російські наративи про "братні народи" і здійснював підривну діяльність проти України.