Нардеп "Слуги народа" выступил в защиту ведущего канала Медведчука: детали

Пророссийские заявления в эфирах Макса Назарова и угрозы убийства в других эфирах — одинаково серьезны, заявил нардеп Максим Бужанский. По мнению парламентария, украинские правоохранители почему-то на это не обращают внимания, и это вызывает вопросы.

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Правоохранители, ведущие дело в отношении экс-телеведущего каналов Виктора Медведчука и Евгения Мураева Макса Назарова (настоящее имя — Назар Диордица), должны дать больше конкретной информации. За преступление, в котором подозревается фигурант, могут посадить на восемь лет. Из этих соображений стоит обнародовать, что же именно пророссийского говорили гости телеведущего, которым он давал неограниченное время в эфире. Заявление по делу Назарова появилось в Telegram-канале нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Сообщение Бужанского опубликовано в полдень 21 января. Бужанский заверил, что не смотрел эфиры Назарова и не знает, что тот на них говорил, каких гостей приглашал и с какими месседжами выступали гости. Впрочем, у представителя "Слуги народа" есть ряд замечаний к действиям правоохранителей. Политик видит избирательность в отношении подозрений к журналисту и предлагает вести дело более открыто из-за слишком тяжелых последствий по статье обвинения.

Аргументы в пользу Макса Назарова, которые озвучил Макс Бужанский:

Непонятная избирательность проявляется в том, что подозрения выдвигают в отношении гостей, которые выступали в пользу РФ, а Назаров их не перебирал и не выводил из эфира. Нардеп согласился, что это незаконно. С другой стороны, он напомнил об эфирах в других медиа, в которых, по его словам, звучали угрозы убийства определенных украинцев. Политик подчеркнул, что "не может закон работать выборочно, потому что на то он и закон"; Бужанский отметил, что статья, которая инкриминируется Назарову, достаточно серьезная, и ответственность за нее также серьезная (максимальное наказание — до восьми лет тюрьмы). При этом правоохранители не открыли, о чем конкретно идет речь: какие именно месседжи звучали в эфире. Поэтому "Слуга народа" предлагает открыть материалы дела, чтобы всем было все ясно.

"В случае Назарова, и в других случаях, нужна конкретика, это тяжелая статья, и ее предъявление как минимум публичным персонам тоже должно быть публичным", — подчеркнул Бужанский.

Макс Назаров — комментарий Бужанского о деле Фото: Скриншот

Макс Назаров — детали дела

В Telegram-канале Назарова появился комментарий относительно уголовного производства, подозрений и меры пресечения. Экс-ведущий каналов Медведчука заявил, что его судят не за его позицию, а за слова гостей, которым он давал площадку для выступлений.

Макс Назаров — жалоба на залог в 12 млн грн Фото: Скриншот

Отметим, 19 января пресс-служба СБУ сообщила о выдвижении подозрения журналисту, который работал телеведущим на телеканалах Виктора Медведчука и Евгения Мураева "Наш" и "NewsOne". Подозрения касались активности YouTube-канала, на котором фигурант общался с людьми, поддерживающими или оправдывающими российское вторжение, пояснили правоохранители. В заявлении СБУ не указывали имени, но дальнейший ход дела и суд подтвердил, что речь идет о Максе Назарове.

21 января состоялся суд по избранию меры пресечения. Суд отправил подозреваемого по ч. 2, 3 ст. 436-2 под домашний арест на 60 дней с правом выхода под залог в размере 12 млн грн. После суда Максим дал комментарий медиа: объяснил, что относится "никак" к своим предыдущим работодателям и "из уважения к прошлому" не будет давать никаких оценок.

Напоминаем, 18 января правоохранители вручили подозрение пророссийскому блогеру, который выступал на подсанкционных телеканалах.